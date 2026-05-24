Il sera à la maison : Matthieu Epolo et la RDC prépareront leur Coupe du Monde à Liège

La République Démocratique du Congo vit une préparation de Coupe du Monde perturbée par l'épidémie d'Ebola qui sévit en RDC. Mais le Standard mettra ses installations à la disposition des Léopards.

On savait déjà que la RDC allait affronter le Danemark le mercredi 3 juin prochain, dans un stade de Sclessin qu'on attend bien rempli pour l'occasion. Une belle façon d'exorciser les démons de ce qui s'est passé ce samedi entre Rouches et Zèbres et les débordements ayant suivi le choc wallon.

Pour Matthieu Epolo, cela pourrait être une dernière apparition à Sclessin, car la cote du portier liégeois est élevée, et le sera d'autant plus s'il reçoit du temps de jeu à la Coupe du Monde 2026. C'est probable, au vu d'une concurrence largement à sa portée.

Mais Epolo et les Léopards vont faire plus que jouer à Liège : nos confrères de La Dernière Heure nous révèlent que la République Démocratique du Congo va prendre ses quartiers estivaux à Chaudfontaine, et préparer son Mondial dans les installations du Standard.

Le Matricule 16 a mis ses infrastructures à la disposition de la fédération congolaise, et les joueurs devraient commencer à débarquer à Chaudfontaine à partir de ce lundi 25 mai.

Le Congo doit rester dans une bulle

Une main tendu alors que la RDC est prise dans la tourmente : les Etats-Unis ont exigé que la délégation congolaise s'isole dans une bulle durant les 21 jours précédant leur arrivée sur le territoire américain. Les joueurs et le staff sont donc dans un isolement complet, et ce en raison de l'épidémie d'ébola qui sévit en RDC depuis plusieurs semaines.



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Reste à savoir si les procédures auront été suivies de façon assez stricte au goût des autorités nord-américaines. Car la République Démocratique du Congo, de son côté, n'a pas dévié de son plan initial : après le match amical face au Danemark, elle affrontera le Chili, cette fois à Cadix (Espagne), le 9 juin prochain.