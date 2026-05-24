Il sera à la maison : Matthieu Epolo et la RDC prépareront leur Coupe du Monde à Liège

Florent Malice
Florent Malice, journaliste football
| Commentaire
Il sera à la maison : Matthieu Epolo et la RDC prépareront leur Coupe du Monde à Liège
Photo: © photonews

Suis Walfoot dès à présent sur Instagram!

La République Démocratique du Congo vit une préparation de Coupe du Monde perturbée par l'épidémie d'Ebola qui sévit en RDC. Mais le Standard mettra ses installations à la disposition des Léopards.

On savait déjà que la RDC allait affronter le Danemark le mercredi 3 juin prochain, dans un stade de Sclessin qu'on attend bien rempli pour l'occasion. Une belle façon d'exorciser les démons de ce qui s'est passé ce samedi entre Rouches et Zèbres et les débordements ayant suivi le choc wallon.

Pour Matthieu Epolo, cela pourrait être une dernière apparition à Sclessin, car la cote du portier liégeois est élevée, et le sera d'autant plus s'il reçoit du temps de jeu à la Coupe du Monde 2026. C'est probable, au vu d'une concurrence largement à sa portée.

Mais Epolo et les Léopards vont faire plus que jouer à Liège : nos confrères de La Dernière Heure nous révèlent que la République Démocratique du Congo va prendre ses quartiers estivaux à Chaudfontaine, et préparer son Mondial dans les installations du Standard.

Le Matricule 16 a mis ses infrastructures à la disposition de la fédération congolaise, et les joueurs devraient commencer à débarquer à Chaudfontaine à partir de ce lundi 25 mai. 

Le Congo doit rester dans une bulle

Une main tendu alors que la RDC est prise dans la tourmente : les Etats-Unis ont exigé que la délégation congolaise s'isole dans une bulle durant les 21 jours précédant leur arrivée sur le territoire américain. Les joueurs et le staff sont donc dans un isolement complet, et ce en raison de l'épidémie d'ébola qui sévit en RDC depuis plusieurs semaines. 

Lire aussi… Le coup de grâce de Charleroi au Standard : "Un excellent match contre l'équipe des Play-Offs 2"

Reste à savoir si les procédures auront été suivies de façon assez stricte au goût des autorités nord-américaines. Car la République Démocratique du Congo, de son côté, n'a pas dévié de son plan initial : après le match amical face au Danemark, elle affrontera le Chili, cette fois à Cadix (Espagne), le 9 juin prochain. 

Commentaire
Corrigeer
Une erreur dans l'article ci-dessus? Annoncez le ici!

Inscrivez-vous maintenant à la newsletter de Walfoot
Play-offs 2
Play-offs 2 Actualité Calendrier Enregistrer le calendrier Classement Stats Transferts
Coupe du Monde
Coupe du Monde Actualité Calendrier Enregistrer le calendrier Groupes Stats Transferts
Charleroi
Standard

Plus de news

Le coup de grâce de Charleroi au Standard : "Un excellent match contre l'équipe des Play-Offs 2"

Le coup de grâce de Charleroi au Standard : "Un excellent match contre l'équipe des Play-Offs 2"

08:30
3
Près du but, le Standard s'est troué contre Charleroi : "Il faut admettre qu'on n'a pas été assez bons"

Près du but, le Standard s'est troué contre Charleroi : "Il faut admettre qu'on n'a pas été assez bons"

07:30
1
Consternation à Sclessin : Charleroi anéantit les rêves du Standard, qui ne retrouvera pas l'Europe

Consternation à Sclessin : Charleroi anéantit les rêves du Standard, qui ne retrouvera pas l'Europe

22:47
Un coup dur avant le Mondial pour Axel Witsel, relégué - et donc sur le départ

Un coup dur avant le Mondial pour Axel Witsel, relégué - et donc sur le départ

09:20
L'après-match de Standard - Charleroi : quand le football fait ressortir le pire, récit et explications Edito

L'après-match de Standard - Charleroi : quand le football fait ressortir le pire, récit et explications

03:00
5
Un héros passé par Neerpede, un vétéran qui empile les buts : Lommel est de retour en D1A

Un héros passé par Neerpede, un vétéran qui empile les buts : Lommel est de retour en D1A

12:00
"Quand on sera de retour au sommet..." : Vincent Kompany ne lâche pas le Sporting d'Anderlecht

"Quand on sera de retour au sommet..." : Vincent Kompany ne lâche pas le Sporting d'Anderlecht

11:20
Surprenant : quand Pep Guardiola et Jérémy Doku encouragent Lommel avant le match de la montée

Surprenant : quand Pep Guardiola et Jérémy Doku encouragent Lommel avant le match de la montée

10:45
Un ancien... gardien d'Anderlecht transforme le penalty qui ramène Willem II en Eredivisie

Un ancien... gardien d'Anderlecht transforme le penalty qui ramène Willem II en Eredivisie

10:00
Un club belge a essayé de sortir Dries Mertens de sa retraite !

Un club belge a essayé de sortir Dries Mertens de sa retraite !

09:40
Lommel remercie le protégé de Kristof Van Hout : "Un arrêt de classe mondiale"

Lommel remercie le protégé de Kristof Van Hout : "Un arrêt de classe mondiale"

09:00
Une relégation lourde de conséquence : Yannick Ferrera confirme l'inévitable

Une relégation lourde de conséquence : Yannick Ferrera confirme l'inévitable

08:00
Comme chez lui au Standard : le retour de Nicolas Raskin à l'Académie

Comme chez lui au Standard : le retour de Nicolas Raskin à l'Académie

16:00
1
Ils n'ont pas laissé passer l'offrande : Genk profite du faux pas du Standard et remporte les Europe Playoffs

Ils n'ont pas laissé passer l'offrande : Genk profite du faux pas du Standard et remporte les Europe Playoffs

22:50
34
Officiel : Wouter Vrancken et Saint-Trond, c'est fini !

Officiel : Wouter Vrancken et Saint-Trond, c'est fini !

22:15
Le doublé : d'abord bousculé, le Bayern de Vincent Kompany s'adjuge la Coupe d'Allemagne

Le doublé : d'abord bousculé, le Bayern de Vincent Kompany s'adjuge la Coupe d'Allemagne

21:58
Vincent Euvrard croisera les doigts : deux joueurs du Standard pourraient être suspendus pour le barrage

Vincent Euvrard croisera les doigts : deux joueurs du Standard pourraient être suspendus pour le barrage

23/05
3
Soutien du groupe et de Rudi Garcia ? Eden Hazard lève le voile sur la nature de sa présence au Mondial

Soutien du groupe et de Rudi Garcia ? Eden Hazard lève le voile sur la nature de sa présence au Mondial

21:30
1
La délivrance dans le moneytime : un ancien Diablotin va découvrir la Premier League la saison prochaine

La délivrance dans le moneytime : un ancien Diablotin va découvrir la Premier League la saison prochaine

21:00
Le Standard pour l'Europe, Charleroi pour l'honneur : suivez le choc wallon en direct commenté (20h45)

Le Standard pour l'Europe, Charleroi pour l'honneur : suivez le choc wallon en direct commenté (20h45)

23/05
Pas de match à Sclessin, un Mondial tronqué ? Le Congo à l'isoment pendant trois semaines !

Pas de match à Sclessin, un Mondial tronqué ? Le Congo à l'isoment pendant trois semaines !

15:30
Quatre poteaux et des frayeurs jusqu'au bout : Lommel nouveau venu en D1A !

Quatre poteaux et des frayeurs jusqu'au bout : Lommel nouveau venu en D1A !

20:16
🎥 Il n'y a pas que Tielemans : boudé par Rudi Garcia, un autre milieu belge fait mouche en finale

🎥 Il n'y a pas que Tielemans : boudé par Rudi Garcia, un autre milieu belge fait mouche en finale

20:00
"Je me suis senti instrumentalisé" : la mise au point très sèche de Christos Tzolis

"Je me suis senti instrumentalisé" : la mise au point très sèche de Christos Tzolis

19:30
Quatre mois plus tard, il n'a pas encore digéré son C4 : Besnik Hasi se lâche sur Marc Coucke !

Quatre mois plus tard, il n'a pas encore digéré son C4 : Besnik Hasi se lâche sur Marc Coucke !

19:00
1
De la D3 au titre : tremblement de terre au Luxembourg, Roman Ferber va jouer la Ligue des Champions !

De la D3 au titre : tremblement de terre au Luxembourg, Roman Ferber va jouer la Ligue des Champions !

18:30
C'est fait : un milieu de terrain belge champion à l'autre bout de la planète !

C'est fait : un milieu de terrain belge champion à l'autre bout de la planète !

18:00
Il reste quelques places pour les indécis : vers un presque sold-out de Sclessin pour Standard - Charleroi

Il reste quelques places pour les indécis : vers un presque sold-out de Sclessin pour Standard - Charleroi

23/05
Pep Guardiola ému par Kevin De Bruyne : "Plus beau que tous les titres remportés ensemble"

Pep Guardiola ému par Kevin De Bruyne : "Plus beau que tous les titres remportés ensemble"

17:30
Un tournant dans sa carrière ? Dortmund a tranché pour Julien Duranville

Un tournant dans sa carrière ? Dortmund a tranché pour Julien Duranville

16:45
Qui jouera le barrage européen ? "Le Standard ne m'impressionne pas, Charleroi aurait dû être dans le top 6"

Qui jouera le barrage européen ? "Le Standard ne m'impressionne pas, Charleroi aurait dû être dans le top 6"

23/05
12
La der' pour Charleroi, l'avant-der' pour le Standard ? Les compositions probables du choc wallon

La der' pour Charleroi, l'avant-der' pour le Standard ? Les compositions probables du choc wallon

23/05
Merci papy : la blague du noyau brugeois à Simon Mignolet à la veille de son tout dernier match

Merci papy : la blague du noyau brugeois à Simon Mignolet à la veille de son tout dernier match

15:00
Il peut oublier la Coupe du Monde : le sort d'un binational de l'Union divise

Il peut oublier la Coupe du Monde : le sort d'un binational de l'Union divise

14:00
1
La D1 FFA vers un nouveau combat juridique ? "Prendre un avocat ? On y pense"

La D1 FFA vers un nouveau combat juridique ? "Prendre un avocat ? On y pense"

14:30
1
Officiel : un ancien d'Anderlecht et de l'Union poussé vers la sortie au Vietnam

Officiel : un ancien d'Anderlecht et de l'Union poussé vers la sortie au Vietnam

13:30
1

Plus de news

Les plus populaires

Play-offs 1

 Journée 10
FC Bruges FC Bruges 18:30 La Gantoise La Gantoise
Union SG Union SG 18:30 Anderlecht Anderlecht
STVV STVV 18:30 KV Malines KV Malines

Play-offs 2

 Journée 10
OH Louvain OH Louvain 0-2 KRC Genk KRC Genk
Standard Standard 0-2 Charleroi Charleroi
Antwerp Antwerp 2-0 Westerlo Westerlo

Play-offs 3

 Journée 6
RAAL La Louvière RAAL La Louvière 4-1 Cercle de Bruges Cercle de Bruges
Zulte Waregem Zulte Waregem 2-1 FCV Dender EH FCV Dender EH
Contactez nous / Histoire / Politique de confidentialité / offre d'emploi / Partenaires
Cookies Paramètres / Désactiver les notifications push
© 2002-2026 www.walfoot.be All Rights Reserved