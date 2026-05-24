Un héros passé par Neerpede, un vétéran qui empile les buts : Lommel est de retour en D1A

Connaissez-vous les joueurs de Lommel ? Le club limbourgeois fait son retour en D1A, et quelques profils surprenants l'y ont bien aidé.

Matthias Pieklak, aux écoles de Neerpede et de Genk

Le poste de gardien à Lommel a évolué au fil de la saison. Matthias Pieklak avait en effet commencé la saison dans la peau d'un titulaire, avant de céder sa place au Monténégrin Nikola Ivezic ; mais en fin de saison, le jeune belge de 19 ans est revenu entre les perches, et il a prouvé durant ce barrage qu'il était un grand talent.

Il faut dire que Matthias Pieklak a été à bonne école : formé à Neerpede de 2017 à 2020, il a ensuite rejoint le KRC Genk, dont l'école de gardiens n'est plus à présenter. En 2024, face à une concurrence énorme à Genk, il rejoint le voisin Lommel... et ce samedi, il a sauvé son équipe en réalisant un grand arrêt à la 97e minute. Notons que le 3e gardien du Lommel SK est aussi un ancien de Neerpede : Rik Vercauteren.

Quelques joueurs liés au City Football Group

On ne peut pas dire que le Lommel SK ait été utilisé comme un laboratoire pour le City Football Group, ou que des grands noms aient débarqué au Soevereinstadion ces dernières saisons. Les liens entre Lommel et les divers clubs de City sont moins forts que ceux qui ont pu exister, par exemple, entre Monaco et le Cercle de Bruges - du moins si on ne parle que des joueurs prêtés en Belgique.





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Mais quelques joueurs du noyau de Lommel ont tout de même des liens avec le City Football Group. Henry Oware (22 ans) vient ainsi du noyau B de l'ESTAC Troyes ; le très talentueux Kluiverth Aguilar (23 ans), latéral droit péruvien, est arrivé de Manchester City en 2022, mais a manqué toute la saison suite à une rupture du tendon d'achille. Au milieu de terrain, le solide Lautaro Lopez vient du Montevideo City Torque, club uruguayen faisant également partie du consortium de City.

Les frères Van Duiven ne resteront pas longtemps réunis

Deux frères évoluent également à Lommel : Jason et Robin Van Duiven. Jason Van Duiven a signé en 2024 contre 3 millions d'euros en provenance du PSV Eindhoven ; attaquant de pointe, il n'a inscrit que 5 buts cette saison, mais en aura inscrit deux dans ces barrages pour la montée, se réveillant donc au meilleur moment.

Si lui est encore sous contrat à Lommel jusqu'en 2029 et devrait voir la Jupiler Pro League, ce n'est pas le cas de son frère Robin Van Duiven. Ce dernier a signé pour 6 mois cet hiver : Lommel n'est qu'un transit avant de rejoindre Valladolid dès l'été prochain. L'ancien capitaine du Jong PSV, qui faisait sensation en D2 néerlandaise, n'aura pas marqué les esprits dans le Limbourg.

Un vétéran qui empile les buts comme des perles

Il faut dire qu'en pointe, le serial buteur est un peu inattendu : il a 37 ans, et donne l'impression d'en avoir dix de plus avec ses cheveux gris et sa barbe poivre et sel. Ralf Seuntjens était arrivé gratuit l'été passé pour amener son expérience à Lommel... et a fini meilleur buteur du club : 18 buts en 31 matchs de D1B, puis deux buts dans le barrage face à Dender, histoire de finir la saison en héros.

Le contrat de Ralf Seuntjens se termine ce 30 juin : restera-t-il une saison de plus afin de se tester en Jupiler Pro League ? On aimerait beaucoup, car le profil du Néerlandais est très atypique et que ce serait le genre d'histoire dont on raffole. En D2 néerlandaise, Seuntjens a disputé plus de 400 matchs et inscrit plus de 140 buts, mais il compte aussi un passage improbable... en D3 japonaise. Tous les chemins mènent à la D1A.