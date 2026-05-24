Bagarres, envahissement et chaos : les sanctions contre le Standard et Charleroi pourraient être historiques

Muzamel Rahmat Brandon Morren
Muzamel Rahmat et Brandon Morren
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Bagarres, envahissement et chaos : les sanctions contre le Standard et Charleroi pourraient être historiques
Photo: © photonews

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Les incidents après Standard-Charleroi auront de lourdes conséquences : la police et le parquet de l'Union belge enquêtent. Les clubs, joueurs et supporters risquent des grosses sanctions.

Le Standard affrontait Charleroi dans le derby wallon et l'enjeu était de taille. En cas de victoire, les Rouches étaient assurés de disputer le barrage contre le cinquième de Champions' Play-offs pour une place européenne.

Mais les Rouches se sont inclinés 0-2 sur des buts de Jakob Romsaas et Antoine Bernier. La situation a dégénéré lorsque des joueurs de Charleroi sont allés célébrer avec leur drapeau à Sclessin. Un supporter du Standard est entré sur la pelouse pour arracher le drapeau.

Le supporter a tenté de regagner les tribunes d'où il venait, mais plusieurs joueurs de Charleroi l'ont intercepté. Dans la foulée, des supporters carolos ont essayé de rejoindre ceux du Standard. Des incidents ont éclaté à l'extérieur du stade après la rencontre.

De lourdes conséquences pour le Standard et Charleroi

Les conséquences seront énormes pour les deux parties, vous pouvez en être sûrs. Selon La Dernière Heure, la police de Liège a d'ores et déjà ouvert une enquête après les incidents. Six personnes ont été arrêtées administrativement.

Quatre agents ont été légèrement blessés. La police veut poursuivre les supporters, mais aussi les joueurs qui se seraient rendus coupables d'infractions pénales. On ne sait pas de quels joueurs il s'agit, mais la DH cite Mohamed Koné. L'enquête de la police prendra plusieurs jours.

Lire aussi… "Les coupables devront être identifiés et punis" : le ministre de l'Intérieur réagit aux incidents de Sclessin

Outre la police, le parquet de l'Union belge va se saisir du dossier. Le procureur fédéral Ebe Verhaegen doit lancer une procédure disciplinaire dans la semaine. On s'attend à ce que le parquet sanctionne individuellement des joueurs, mais aussi les clubs.

Le Standard devrait écoper d'une lourde sanction financière, tout comme Charleroi. La présence de supporters visiteurs lors des prochaines éditions du derby wallon est fortement compromise.

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