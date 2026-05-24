Une relégation lourde de conséquence : Yannick Ferrera confirme l'inévitable

Yannick Ferrera est apparu très abattu après la relégation de Dender. Il y aura pourtant cru dur comme fer contre Lommel.

Après la promotion manquée d'un cheveu avec le RWDM, c'est une nouvelle fin de saison qui tourne à la désillusion pour Yannick Ferrera. Il partait, certes, de loin avec Dender, mais pensait encore pouvoir inverser la vapeur dans ce barrage contre Lommel, même après la défaite 3-2 au match aller.

Et cela ne s'est pas joué à grand chose : Dender a touché trois fois le montant, ne parvenant finalement pas à marquer : " Ça s'est joué à quelques centimètres. Ce sont des choses qu'on ne maîtrise pas. Comme la semaine dernière, il y a eu des éléments qu'on ne pouvait pas contrôler", déplore Ferrera, faisant référence aux polémiques arbitrales de l'aller.

Le dernier match de Yannick Ferrera à Dender

"Maintenant, il faut serrer les dents et se remobiliser", poursuit-il. Même si, en réalité, cela ressemble davantage à un "eux" qu'à un "nous". Ferrera ne sera en effet plus à la barre la saison prochaine : "J'avais un contrat avec une option pour une saison supplémentaire, si nous restions en Jupiler Pro League. Je ne resterai donc pas à Dender".

L'histoire s'arrête donc là, à l'image de celle de Dender, qui quitte la première division deux ans après l'avoir quittée. Le club laissera le souvenir d'un noyau courageux, fait de revanchards, qui aura lutté avec ses armes et permis à plus d'un joueur de montrer ce qu'il valait à l'échelle de l'élite belge.