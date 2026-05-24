Surprenant : quand Pep Guardiola et Jérémy Doku encouragent Lommel avant le match de la montée

Florent Malice
Florent Malice, journaliste football
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Surprenant : quand Pep Guardiola et Jérémy Doku encouragent Lommel avant le match de la montée
Photo: © photonews

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Vous ne rêvez pas : Pep Guardiola et Jérémy Doku ont contribué à motiver Lommel avant le match décisif pour la montée en Jupiler Pro League.

Les liens entre Manchester City et Lommel n'ont jamais été aussi évidents qu'on le croirait : aucune star n'a jamais débarqué sur les terrains du Soevereinstadion, et la remontée des Limbourgeois en D1A aura pris bien plus de temps que prévu.

Mais Lommel n'en reste pas moins un club du City Football Group, et le parcours des Limbourgeois est bel et bien suivi de près par le consortium citizen. Avant le match de ce samedi, Manchester City avait même préparé une vidéo d'encouragement. 

" Jérémy Doku est apparu dans une vidéo, Pep Guardiola aussi", révèle Lucas Schoofs. "Avant le match retour contre Dender, il y avait une vidéo du grand patron. La vidéo de Guardiola, c'était juste avant un échauffement. À ce moment-là, tu es totalement concentré". 

Le City Football Group investira-t-il un peu plus à Lommel ? 

Le gardien Matthias Pieklak était aussi très heureux de cette vidéo de Pep Guardiola. " C'est beau, hein. À mes yeux, c'est l'un des meilleurs entraîneurs de tous les temps. Quand tu vois qu'eux aussi sont un peu impliqués et qu'ils regardent, ça donne de la confiance. Tu sais qu'au-dessus, du côté du City Football Group, on te suit". 

Lire aussi… Lommel remercie le protégé de Kristof Van Hout : "Un arrêt de classe mondiale"
Apparemment, même au plus haut niveau, tout le monde garde un œil sur ce qui se passe à Lommel. "Avant le match contre Dender, on a aussi reçu plusieurs vidéos de hauts responsables. Eux aussi suivent tout ça, et ça nous donne une motivation supplémentaire pour le montrer sur le terrain".

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