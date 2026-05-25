Une dizaine de Diables Rouges sont attendus à Tubize ce lundi

Ce lundi, une dizaine de Diables Rouges débuteront leur préparation pour la Coupe du monde 2026 au centre d'entraînement de Tubize.

26 joueurs ont été convoqués pour disputer le Mondial 2026. Ceux-ci devront évidemment se préparer correctement afin d'être prêts pour le tournoi qui démarrera le 15 juin prochain pour la Belgique.

La préparation commence ce lundi avec les joueurs ayant terminé leur saison ou en manque de temps de jeu, comme Romelu Lukaku, qui suit d'ailleurs déjà un programme individuel à Tubize depuis quelques jours.

Pour rappel, Big Rom a terminé sa saison avec le Napoli plus tôt que prévu, d'un commun accord, dans l'objectif d'être dans la meilleure forme possible pour la Coupe du monde. Cette saison, le meilleur buteur de l'histoire de la sélection belge n'a disputé qu'un faible total de 64 minutes.

Zeno Debast est lui toujours en train de poursuivre sa rééducation. Touché à la cuisse, le défenseur central est lancé dans un sprint afin d'être prêt pour la Coupe du monde. À noter que dimanche soir, son équipe s'est inclinée en finale de la Coupe du Portugal face à une équipe de seconde division, le SCU Torreense.

La suite du programme

Le samedi 30 mai, le reste des joueurs rejoindra le groupe, sauf Leandro Trossard. Le Belge sera absent puisqu'il disputera la finale de la Ligue des champions le même jour avec Arsenal face au PSG, à Budapest, en Hongrie. Il devra ensuite cependant rapidement rejoindre la sélection pour disputer les matchs amicaux.





Le lundi 1er juin, les Diables Rouges s'envoleront pour Rijeka, en Croatie. Ils y affronteront les Croates le lendemain au HNK Rijeka Stadium Rujevica. Les hommes de Rudi Garcia disputeront ensuite une dernière rencontre amical le samedi de la même semaine face à la Tunisie au Stade Roi Baudouin.

Deux jours plus tard, les Diables Rouges s'envoleront directement vers les États-Unis, et plus précisément Seattle, où est situé leur camp de base.