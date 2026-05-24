"Les coupables devront être identifiés et punis" : le ministre de l'Intérieur réagit aux incidents de Sclessin

Le derby wallon a tourné au fiasco, poussant le gouvernement à annoncer des mesures beaucoup plus strictes.

Le Standard de Liège avait l'occasion de relancer sa course à l'Europe. Elle s'est transformée en cauchemar. Battus par le voisin carolo dans un Sclessin bouillant, les Liégeois ont tout perdu en 90 minutes : le match, la première place des Europe Play-Offs et une partie de leur image. Pendant que Genk profitait du faux pas pour terminer devant avec 38 points, le Standard était bloqué à 37.

La situation a dégénéré à la fin du match. Envahissement de terrain, altercations entre supporters, mouvements de foule et interventions des stewards. La fête du football a laissé place à des scènes chaotiques. Plusieurs joueurs de Charleroi sont allés célébrer devant leurs supporters, ce qui a fait monter la tension dans les tribunes. Des incidents ont été signalés à l'extérieur du stade après la rencontre.

"Une honte pour le football belge"

Face aux débordements, le ministre de l'Intérieur, Bernard Quintin a réagi dans un communiqué très ferme. "Les événements d'hier soir à Sclessin sont une honte pour le football belge. Les coupables devront être identifiés et punis avec une sévérité totale par les clubs et les instances compétentes, y compris judiciaires" a-t-il déclaré. Il a insisté sur la nécessité de protéger l'image du football belge et de renforcer la sécurité autour des rencontres à risques.

Le gouvernement fédéral souhaite durcir les sanctions liées aux violences dans les stades. L'amende minimale passerait de 250 à 500 euros et les interdictions de stade pourraient aller jusqu'à trois ans, contre 30 mois actuellement. Pour les faits de racisme et de xénophobie, l'amende grimperait de 1.500 à 2.000 euros.

Des moyens supplémentaires pour contrôler les tribunes

Le ministre a conclu son intervention avec un message clair. "Nous permettrons aux clubs de vérifier plus efficacement qui rentre dans les tribunes, et d'empêcher ceux qui n'ont rien à y faire d'y entrer. Le football doit rester du sport et une fête."



Lire aussi… Bagarres, envahissement et chaos : les sanctions contre le Standard et Charleroi pourraient être historiques›

Des grosses sanctions devraient tomber pour le Standard, Charleroi et plusieurs supporters impliqués dans les incidents.