"Quand on sera de retour au sommet..." : Vincent Kompany ne lâche pas le Sporting d'Anderlecht

Florent Malice
Florent Malice, journaliste football
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"Quand on sera de retour au sommet..." : Vincent Kompany ne lâche pas le Sporting d'Anderlecht

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Vincent Kompany a remporté le doublé coupe-championnat avec le Bayern Munich. De quoi encore accentuer les regrets des supporters du Sporting d'Anderlecht.

Le succès éclatant de Vincent Kompany à la tête du Bayern Munich est suivi de près par les supporters du Sporting d'Anderlecht. Avec un mélange de fierté, Kompany étant un enfant de la maison, et de regrets, puisque le RSC Anderlecht s'est séparé de ce dernier au début de sa carrière d'entraîneur, avec un manque de classe et de vision qui ont été le début de la fin pour Wouter Vandenhaute.

Après avoir brillé à Burnley, Kompany met désormais l'Allemagne à ses pieds : ce samedi, le Bayern Munich a remporté la Coupe d'Allemagne et a ainsi validé le doublé coupe-championnat. Une réussite qui contraste avec l'échec d'Anderlecht en finale de la Croky Cup, pour la troisième fois en quatre ans. 

Vincent Kompany reste supporter d'Anderlecht 

Vincent Kompany a été interrogé sur cette situation compliquée du RSCA par DAZN, et a assuré son ancien club de son soutien sans faille. "Je trouve toujours ça dommage quand ils passent à côté d'un trophée mais je reste supporter du RSC Anderlecht", déclare-t-il.

"Ca m'est égal. Je ne suis pas supporter parce qu'ils gagnent beaucoup de trophées, je suis supporter parce que j'ai joué dès mes 6 ans pour le club. Le Mauve & Blanc est dans mon sang", continue Kompany, qui ne doute pas que le Sporting d'Anderlecht retrouvera les sommets. 

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"Je préférerais nous revoir au top. Mais le jour où nous serons de retour, et je suis sûr que ce jour arrivera, nous en profiterons d'autant plus. Ils ont tout mon soutien", conclut Vincent Kompany. 

Les supporters d'Anderlecht, eux, rêvent bien sûr qu'un jour, Kompany revienne entraîneur son équipe de coeur. Quelque chose nous dit que cela pourrait bien arriver... dans de nombreuses, très nombreuses années. À l'heure actuelle, le présent et l'avenir de "Vince the Prince" semblent liés aux sommets du football européen... 

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