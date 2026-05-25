Vincent Janssen évoque son avenir et se montre catégorique

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Photo: © photonews

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Vincent Janssen a fait ses adieux à l'Antwerp après quatre années particulières. L'attaquant néerlandais ne sait pas encore de quoi son avenir sera fait, mais il exclut totalement de jouer encore en Belgique dans un autre club.

Vincent Janssen a disputé son dernier match avec l’Antwerp. L’attaquant néerlandais était titulaire face au KVC Westerlo et a reçu un bel hommage avant la rencontre. Lors de son remplacement, puis après le coup de sifflet final, les supporters lui ont également réservé de magnifiques adieux.

"Nous avons écrit l’histoire ensemble, et tout cela m’est revenu aujourd’hui", a-t-il confié au micro de Het Laatste Nieuws. "Ce que nous avons accompli ici est fantastique : ce n’est pas quelque chose qui sera rapidement reproduit en Belgique." 

"Dans un club comme l’Antwerp, cela n’arrive pas souvent. J’aurais aimé ajouter une Coupe pour les supporters, mais malheureusement cela n’a pas fonctionné. Mais je suis extrêmement fier d’avoir fait partie de ce club pendant quatre ans."

Vincent Janssen ferme la porte aux autres clubs belges

Vincent Janssen aura bientôt 32 ans et devra trouver un nouveau club s’il souhaite poursuivre sa carrière. "Je n’ai honnêtement encore aucune idée de ce que l’avenir me réserve : je ne suis absolument pas encore fixé", a-t-il reconnu. "Toutes les options sont encore ouvertes. Le football est fou, je n’en ai aucune idée, et je le pense vraiment."

Mais sur un point, il est très clair : "En Belgique, il n’y aura de toute façon rien d’autre que l’Antwerp pour moi. Je peux le dire avec certitude. Cela n’a rien à voir avec les autres clubs, car il y a énormément de beaux clubs en Belgique. Mais l’Antwerp restera toujours le plus beau à mes yeux."

"Je verrai simplement ce qui se présente à moi, je ne perds pas le sommeil pour ça. J’espère quand même revenir ici un jour," a-t-il conclu. Au total, Janssen a disputé 173 matchs avec le matricule 1, inscrivant 64 buts et délivrant 27 passes décisives. Il n’a jamais joué ni marqué autant dans un autre club que sous les couleurs de l’Antwerp.

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