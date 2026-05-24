Près du but, le Standard s'est troué contre Charleroi : "Il faut admettre qu'on n'a pas été assez bons"

Le Sporting Charleroi a largement mérité sa victoire sur la pelouse du Standard, ce samedi soir. Une vérité que n'a pas contestée Vincent Euvrard lors de son analyse de la rencontre.

Il fallait bien, un peu, parler de football après les tristes événements ayant suivi la rencontre entre le Standard et Charleroi. Vincent Euvrard a livré son analyse de la rencontre, logiquement remportée par les Zèbres.

"C'est évidemment une grosse déception après avoir été à nonante minutes de remporter ces Europe Play-Offs. Il faut admettre que, sur ce match, on n'a pas été assez bons dans tous les domaines et on n'a jamais vraiment su mettre la main sur le match", a reconnu le T1 des Rouches.

"Notre pressing n'était pas assez agressif, il n'y avait pas assez d'énergie, de qualité ni de justesse dans notre jeu. C'était mieux après trente ou trente-cinq minutes, Rafiki (Saïd) a eu quelques bonnes actions sans concrétiser."

Vincent Euvrard reconnaît la supériorité de Charleroi contre le Standard

"Au retour des vestiaires, on a eu des meilleurs moments dans leur camp. Mais il nous a manqué quelque chose pour mettre ce but contre une équipe stable défensivement, qui n'avait concédé que huit buts en neuf matchs. On a manqué de qualité, et leurs défenseurs ont pris le dessus sur nos attaquants. Il y a eu Rafiki sur quelques actions, mais on n'a pas assez vu les autres."

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"J'ai réalisé des changements (dont un triple à l'heure de jeu, avec les montées de Nielsen, Teuma et Ayensa) pour tenter de mettre la main sur le ballon et de rester dans leur camp. Avec un milieu à trois, une attaque à deux et de la maturité. Mais même avec les changements, on n'a pas su faire la différence. On doit prendre des risques à 0-1, et à 0-2, notre match est terminé, tout comme notre saison", a conclu Vincent Euvrard.