Romelu Lukaku sera-t-il titulaire contre la Croatie ? Rudi Garcia donne une réponse claire

Nicolas Baccus
Nicolas Baccus, journaliste football
| Commentaire
Romelu Lukaku sera-t-il titulaire contre la Croatie ? Rudi Garcia donne une réponse claire
Photo: © photonews

Suis Walfoot dès à présent sur Instagram!

Rudi Garcia a pris la parole en conférence de presse avant le match des Diables Rouges contre la Croatie, ce mardi. L'entraîneur français a notamment donné des nouvelles du meilleur buteur de l'histoire de la sélection, Romelu Lukaku.

Romelu Lukaku est évidemment le gros point d'interrogation de la Belgique pour la Coupe du monde 2026 qui se tiendra cet été. Le joueur de Naples parviendra-t-il à être au meilleur de sa forme alors qu'il a très peu joué cette saison (nldr, 64 minutes toutes compétitions confondues) ? C'est la question que beaucoup se posent.

La prudence sera en tout cas de mise avec le natif d'Anvers, comme l'a expliqué Rudi Garcia ce lundi : "Romelu est plus motivé que jamais. Il va bien mais nous devons faire attention à ce qu'il ne brûle pas les étapes et qu'il ne se blesse pas à nouveau car son corps doit s'habituer à l'effort."

"Il ne sera pas titulaire face à la Croatie mais dès qu'il sera prêt, je lui donnerai du temps de jeu. Je le trouve en meilleure forme que prévu", a-t-il ajouté selon La DH Les Sports+.

Concernant le reste du groupe, Rudi Garcia n'a pas de souci à signaler : "Tout le monde se sent très bien. Nous sommes tous ensemble."

Leandro Trossard de retour mercredi

Seul un joueur n'a pas encore rejoint les Diables Rouges. Il s'agit de Leandro Trossard, finaliste de la Ligue des champions avec Arsenal. Après s'être incliné avec les Gunners en finale de la plus prestigieuse des compétitions, l'ailier belge a pris part aux célébrations du titre d'Arsenal dans les rues de Londres dimanche. Il ne sera donc pas dans le groupe pour affronter la Croatie ce mardi. "Il manque juste Leandro Trossard qui rejoindra le groupe mercredi", a déclaré Rudi Garcia.

Lire aussi… Les disparus de Tedesco : présents à l'Euro 2024, ils sont loin de la Coupe du Monde 2026

Le coup d'envoi de la rencontre entre la Croatie et la Belgique sera donné ce mardi 2 juin à 18h00 dans un stade d'un peu plus de 8 000 places, l'HNK Rijeka Stadium Rujevica.

Commentaire
Corrigeer
Une erreur dans l'article ci-dessus? Annoncez le ici!

Suis Croatie - Belgique en live sur Walfoot.be à partir de 18:00 (02/06).

Inscrivez-vous maintenant à la newsletter de Walfoot
Match amical (Pays)
Match amical (Pays) Actualité Calendrier Enregistrer le calendrier Stats Transferts
Belgique
Croatie
Romelu Lukaku

Plus de news

Les disparus de Tedesco : présents à l'Euro 2024, ils sont loin de la Coupe du Monde 2026

Les disparus de Tedesco : présents à l'Euro 2024, ils sont loin de la Coupe du Monde 2026

14:40
Les Diablotins face à un gros morceau en demi-finale de l'Euro U17

Les Diablotins face à un gros morceau en demi-finale de l'Euro U17

19:00
Le "superordinateur" d'Opta donne son favori pour la Coupe du monde : les Diables pas très bien classés

Le "superordinateur" d'Opta donne son favori pour la Coupe du monde : les Diables pas très bien classés

18:00
LIVE Coupe du monde : une nouvelle règle fait polémique, la France craint l'absence d'un titulaire

LIVE Coupe du monde : une nouvelle règle fait polémique, la France craint l'absence d'un titulaire

18:30
"Si on gagne le Mondial, je suis prêt à me raser la tête" : Amadou Onana promet une folie en cas de sacre

"Si on gagne le Mondial, je suis prêt à me raser la tête" : Amadou Onana promet une folie en cas de sacre

10:00
Quelle première saison en Premier League : distinction individuelle de premier choix pour Senne Lammens

Quelle première saison en Premier League : distinction individuelle de premier choix pour Senne Lammens

16:30
Deux Diables Rouges absents pour le dernier entraînement avant le départ pour la Croatie

Deux Diables Rouges absents pour le dernier entraînement avant le départ pour la Croatie

13:30
Les dernières rumeurs, les officialisations : suivez le mercato en direct ! 01/06: Elsner - Diarra - Angely

Les dernières rumeurs, les officialisations : suivez le mercato en direct ! 01/06: Elsner - Diarra - Angely

17:30
🎥 Amadou Onana surprend avec un morceau pour la Coupe du monde

🎥 Amadou Onana surprend avec un morceau pour la Coupe du monde

08:30
Pas plus de deux mois sans club : déjà un nouveau défi pour Luka Elsner, ancien T1 du Standard et de l'Union

Pas plus de deux mois sans club : déjà un nouveau défi pour Luka Elsner, ancien T1 du Standard et de l'Union

17:30
Antoine Sibierski prend une décision forte : ces deux joueurs peuvent quitter Anderlecht

Antoine Sibierski prend une décision forte : ces deux joueurs peuvent quitter Anderlecht

17:00
"Un dispositif exceptionnel pour les supporters" : le Standard prolonge un partenariat pour quatre saisons

"Un dispositif exceptionnel pour les supporters" : le Standard prolonge un partenariat pour quatre saisons

15:30
Adversaire des Diables Rouges, l’Iran dévoile sa liste pour la Coupe du monde… avec des visages familiers

Adversaire des Diables Rouges, l’Iran dévoile sa liste pour la Coupe du monde… avec des visages familiers

15:00
Hans Vanaken dévoile son trio idéal au milieu de terrain de la Belgique

Hans Vanaken dévoile son trio idéal au milieu de terrain de la Belgique

12:30
Changement important pour Adnan Januzaj, à la recherche d'un nouveau défi

Changement important pour Adnan Januzaj, à la recherche d'un nouveau défi

14:20
C'est officiel : un nouveau visage dans le staff technique du Sporting Charleroi

C'est officiel : un nouveau visage dans le staff technique du Sporting Charleroi

14:00
Il rappelle Michy Batshuayi : le Standard vient de sécuriser l'un de ses meilleurs talents

Il rappelle Michy Batshuayi : le Standard vient de sécuriser l'un de ses meilleurs talents

13:00
2
"C'est clairement l'un des sommets de ma carrière" : Bram Van Driessche, seul arbitre belge retenu pour la Coupe du monde, se confie

"C'est clairement l'un des sommets de ma carrière" : Bram Van Driessche, seul arbitre belge retenu pour la Coupe du monde, se confie

12:00
Avec le départ de Burgess, l'Union passe un cap symbolique : la transformation est totale !

Avec le départ de Burgess, l'Union passe un cap symbolique : la transformation est totale !

11:40
2
🎥 Les Parisiens accueillis en héros dans la capitale française après avoir remporté la Ligue des champions

🎥 Les Parisiens accueillis en héros dans la capitale française après avoir remporté la Ligue des champions

11:20
Adem Zorgane absent de la liste de l'Algérie pour la Coupe du monde, un joueur de Charleroi retenu

Adem Zorgane absent de la liste de l'Algérie pour la Coupe du monde, un joueur de Charleroi retenu

11:00
3
Algérie, Mexique, Équateur... : découvrez les dernières listes pour la Coupe du monde qui sont tombées

Algérie, Mexique, Équateur... : découvrez les dernières listes pour la Coupe du monde qui sont tombées

11:00
OFFICIEL : le Standard va affronter un grand club européen à Sclessin cet été

OFFICIEL : le Standard va affronter un grand club européen à Sclessin cet été

10:43
2
Un ancien joueur du Standard s'installe aux côtés de Cristiano Ronaldo et Lionel Messi

Un ancien joueur du Standard s'installe aux côtés de Cristiano Ronaldo et Lionel Messi

09:00
L'Union Saint-Gilloise peut être fière : son ancien attaquant a brillé avec l'Allemagne

L'Union Saint-Gilloise peut être fière : son ancien attaquant a brillé avec l'Allemagne

07:30
"Ce n'est absolument pas une saison réussie" : la déception est grande à Genk

"Ce n'est absolument pas une saison réussie" : la déception est grande à Genk

08:00
Le Club de Bruges explore une piste surprenante pour remplacer Tzolis

Le Club de Bruges explore une piste surprenante pour remplacer Tzolis

07:00
Le début des hostilités ? L'adjoint d'Antonio Conte fracasse Kevin De Bruyne

Le début des hostilités ? L'adjoint d'Antonio Conte fracasse Kevin De Bruyne

23:00
Du Club de Bruges à La Gantoise : voici ce qui attend nos clubs belges en Europe cet été

Du Club de Bruges à La Gantoise : voici ce qui attend nos clubs belges en Europe cet été

22:30
1
Un arrêt héroïque au bout de la nuit : Davy Roef envoie La Gantoise en Europe

Un arrêt héroïque au bout de la nuit : Davy Roef envoie La Gantoise en Europe

22:00
5
Faillite imminente du RWDM Brussels ? Le club tentera un coup juridique ce lundi

Faillite imminente du RWDM Brussels ? Le club tentera un coup juridique ce lundi

21:38
Un cadre de Liverpool quitte le club : le Bayern Munich de Vincent Kompany est sur le coup

Un cadre de Liverpool quitte le club : le Bayern Munich de Vincent Kompany est sur le coup

21:08
"Je ne savais plus qui prenait les décisions" : Besnik Hasi se lâche sur Anderlecht

"Je ne savais plus qui prenait les décisions" : Besnik Hasi se lâche sur Anderlecht

20:30
5
Une place dans le dernier carré de l'Euro U17 : la Belgique se rapproche du rêve

Une place dans le dernier carré de l'Euro U17 : la Belgique se rapproche du rêve

20:00
1
Les dernières rumeurs, les officialisations : suivez le mercato en direct ! 31/05: Fernandez Pardo

Les dernières rumeurs, les officialisations : suivez le mercato en direct ! 31/05: Fernandez Pardo

31/05
Le Club de Bruges attend la bonne offre : un grand club turc revient à la charge

Le Club de Bruges attend la bonne offre : un grand club turc revient à la charge

31/05

Plus de news

Les plus populaires

Play-offs 1

 Journée 1

Play-offs 2

 Journée 1

Play-offs 3

 Journée 1
Contactez nous / Histoire / Politique de confidentialité / offre d'emploi / Partenaires
Cookies Paramètres / Désactiver les notifications push
© 2002-2026 www.walfoot.be All Rights Reserved