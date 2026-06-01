Romelu Lukaku sera-t-il titulaire contre la Croatie ? Rudi Garcia donne une réponse claire

Rudi Garcia a pris la parole en conférence de presse avant le match des Diables Rouges contre la Croatie, ce mardi. L'entraîneur français a notamment donné des nouvelles du meilleur buteur de l'histoire de la sélection, Romelu Lukaku.

Romelu Lukaku est évidemment le gros point d'interrogation de la Belgique pour la Coupe du monde 2026 qui se tiendra cet été. Le joueur de Naples parviendra-t-il à être au meilleur de sa forme alors qu'il a très peu joué cette saison (nldr, 64 minutes toutes compétitions confondues) ? C'est la question que beaucoup se posent.

La prudence sera en tout cas de mise avec le natif d'Anvers, comme l'a expliqué Rudi Garcia ce lundi : "Romelu est plus motivé que jamais. Il va bien mais nous devons faire attention à ce qu'il ne brûle pas les étapes et qu'il ne se blesse pas à nouveau car son corps doit s'habituer à l'effort."

"Il ne sera pas titulaire face à la Croatie mais dès qu'il sera prêt, je lui donnerai du temps de jeu. Je le trouve en meilleure forme que prévu", a-t-il ajouté selon La DH Les Sports+.

Concernant le reste du groupe, Rudi Garcia n'a pas de souci à signaler : "Tout le monde se sent très bien. Nous sommes tous ensemble."

Leandro Trossard de retour mercredi

Seul un joueur n'a pas encore rejoint les Diables Rouges. Il s'agit de Leandro Trossard, finaliste de la Ligue des champions avec Arsenal. Après s'être incliné avec les Gunners en finale de la plus prestigieuse des compétitions, l'ailier belge a pris part aux célébrations du titre d'Arsenal dans les rues de Londres dimanche. Il ne sera donc pas dans le groupe pour affronter la Croatie ce mardi. "Il manque juste Leandro Trossard qui rejoindra le groupe mercredi", a déclaré Rudi Garcia.



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Le coup d'envoi de la rencontre entre la Croatie et la Belgique sera donné ce mardi 2 juin à 18h00 dans un stade d'un peu plus de 8 000 places, l'HNK Rijeka Stadium Rujevica.