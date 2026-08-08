Lionel Messi endeuillé

Les médias argentins annoncent le décès du père de Lionel Messi, Jorge, à l'âge de 68 ans. Son mauvais état de santé avait déjà évoqué lors de la dernière Coupe du monde. C'est surtout un homme important de sa vie que perd la légende de l'Argentine.

Jorge Messi, le père de Lionel Messi, est décédé vendredi à l’âge de 68 ans. Hospitalisé dans une clinique de Rosario, en Argentine, il souffrait depuis plusieurs années d’une "longue maladie". Sa disparition a été rapportée par les médias argentins Infobae et Olé.

Le décès de son père constitue une nouvelle épreuve pour Lionel Messi. La légende argentine avait déjà été profondément affecté par son état de santé durant la Coupe du monde 2026. Ses larmes après le match contre l’Algérie avaient notamment suscité de nombreuses interrogations, contraignant la famille Messi à communiquer afin de mettre un terme aux rumeurs concernant la santé de Jorge Messi.

Un père au cœur de sa carrière

Ce dernier a joué un rôle majeur dans la trajectoire professionnelle de son fils. Il a longtemps été son représentant et a participé à de nombreuses discussions et négociations qui ont jalonné la carrière du septuple Ballon d’or. Jorge Messi avait notamment été très impliqué lors du départ retentissant de Lionel Messi du FC Barcelone au PSG, à l’été 2023.

Durant les premières années de Lionel Messi à Barcelone, Jorge a également été un soutien essentiel pour son fils. Alors que la mère de "Léo" était restée à Rosario pour s’occuper du reste de la famille, Jorge Messi avait accompagné son fils en Espagne et avait contribué à encadrer ses débuts au plus haut niveau.



Mais Jorge Messi n’était pas seulement le représentant de son fils : il était aussi l’un de ses plus fervents admirateurs. En mars 2010, dans une interview accordée à RMC, il décrivait avec admiration ses qualités : "Il fait un peu ce qu’il veut sur un terrain. En général, quand il tente quelque chose, il le réussit. Nous sommes tous très fiers de lui et, personnellement, il m’épate de jour en jour. Jamais je n’aurais cru qu’il atteigne un jour un tel niveau", déclarait alors le paternel de "Léo" qui évoquait aussi le centre de gravité très bas de "La Pulga", sa capacité à éliminer ses adversaires et le plaisir qu’il prenait à jouer.