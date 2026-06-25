"Une réponse claire à ces grandes gueules" : Hugo Broos sort l'artillerie lourde en conférence de presse

Hugo Broos ne cesse d’écrire l’histoire avec l’Afrique du Sud. Grâce à une courte victoire contre la Corée du Sud, les Bafana Bafana se sont qualifiés, à la surprise générale, pour les huitièmes de finale de la Coupe du monde. Après la rencontre, le sélectionneur belge est apparu très ému.

Hugo Broos l’a fait : l’Afrique du Sud est au tour suivant de la Coupe du Monde 2026. La mission était simple : il fallait battre la Corée du Sud. Un but de Thapelo Maseko a suffi pour récompenser la bonne organisation collective.

Avec cette victoire, les Bafana Bafana terminent deuxièmes du groupe A, ce qui leur assure une place en seizièmes de finale. Hugo Broos, visiblement ému, est immédiatement tombé à genoux au coup de sifflet final et est allé saluer tous ses joueurs.

L'Afrique du Sud jubile

Alors qu'elle n'avait plus son destin en main après son bilan inaugural d'un point sur six, l'Afrique du Sud sortira de la phase de poule pour la première fois de son histoire en Coupe du Monde : "Je suis extrêmement fier de la prestation de mon équipe", a déclaré Hugo Broos en conférence de presse.

Notre compatriote n'en a pas oublié les critiques pour autant : "Je pense que nous avons apporté une réponse claire à toutes ces grandes gueules des dernières semaines, qui estimaient qu’il fallait tout changer". Au pays, les commentaires allaient bon train sur ce qu'il convenait de changer dans l'équipe après les deux premiers matchs, des remises en cause tactiques pas encore totalement digérées par Broos.

Une qualification qui vaut à notre compatriote de repousser son départ à la retraite de quelques jours : "J’ai déjà dit plus tôt que ce serait probablement le dernier défi de ma carrière. Pouvoir la conclure de cette manière, c’est le rêve de tout entraîneur".





Hugo Broos fier de ses ouailles

D'autant que la relation avec son groupe est très forte : "Entre moi, en tant qu’entraîneur, et mes joueurs, il y a peut-être quelque chose d’unique. Je suis leur coach, mais en même temps pas vraiment. Je pense être plutôt leur ami. Le lien entre mes joueurs et moi est exceptionnel".

En seizième de finale, l'Afrique du Sud affrontera le Canada : "Je sais que mes joueurs seront à nouveau au rendez-vous et tenteront d’atteindre le tour suivant. Ce serait encore plus historique. Ces gars jouent pour des matchs comme ça. Ils veulent prouver à tout le monde qu’ils sont une bonne équipe. Dimanche prochain, nous verrons si nous pouvons encore créer la surprise".