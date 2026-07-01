OFFICIEL : le successeur d'Habib Beye à l'OM est connu

Nicolas Baccus
Nicolas Baccus, journaliste football
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OFFICIEL : le successeur d'Habib Beye à l'OM est connu
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Bruno Genesio est officiellement le nouvel entraîneur de l'Olympique de Marseille. Le tacticien français succède à Habib Beye.

Après une saison compliquée de l'Olympique de Marseille, Bruno Genesio aura pour mission de permettre au club de redresser la barre. Le coach de 59 ans, qui était sur le banc du LOSC la saison dernière, s'est exprimé via le communiqué du club de Ligue 1 : "J'ai choisi de rejoindre l'Olympique de Marseille parce que j'ai été séduit par le défi qui m'a été présenté. L'OM est un club unique, avec une histoire exceptionnelle, une identité forte et des supporters dont la passion est reconnue bien au-delà de ses frontières."

"Je suis très heureux de prendre part à ce nouveau projet. Je tiens à remercier Frank McCourt, Stéphane Richard et Grégory Lorenzi pour leur confiance. Je suis impatient de commencer le travail avec l’ensemble des équipes du club et les joueurs afin de construire un groupe à la hauteur des ambitions de l'Olympique de Marseille."

Les mots du directeur sportif 

Bruno Genesio a paraphé un contrat jusqu'en juin 2028 avec l'OM. Grégory Lorenzi, le directeur sportif de l'Olympique de Marseille, a justifié ce choix du club de faire confiance à cet entraîneur expérimenté : "Le choix de Bruno Genesio s'est imposé naturellement au cours de nos échanges. Son expérience, sa connaissance du haut niveau et sa capacité à construire des équipes compétitives correspondent pleinement à l'ambition que nous portons pour l'Olympique de Marseille."

"Nous partageons une vision commune du football, du développement des joueurs et de la construction d'un effectif performant dans la durée. Nous allons travailler en étroite collaboration afin de bâtir un groupe capable de répondre aux exigences de ce club et aux attentes de ses supporters."

"L'Olympique de Marseille souhaite la bienvenue à Bruno Genesio et lui adresse ses meilleurs vœux de réussite dans l'exercice de ses nouvelles fonctions", a conclu la formation phocéenne dans un communiqué publié sur son site web ce mercredi.

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