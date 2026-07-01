Un ancien postulant aux Diables rouges va rejoindre Maxim De Cuyper à Brighton

Il y a quelques années, Roberto Martinez aurait bien aimé que Pascal Struijk renforce le secteur défensif des "Diables Rouges", mais il n'en fut rien. Cet été, le Néerlandais retrouvera cependant un peu de Belgique puisqu'il évoluera avec Maxim De Cuyper à Brighton.

C'est officiel, Brighton a trouvé le successeur de Jan Paul van Hecke qui vient de quitter les "Seagulls" pour rejoindre Tottenham. Il s'agit d'un Néerlandais qui fut envisagé voici quelques années comme candidat pour les "Diables Rouges".

Pascal Struijk est en effet né à Deurne, non loin du Bosuil, et posséde la double nationalité. Mais malgré les tentatives de Roberto Martinez, le défenseur central a préféré décliner et attendre une convocation des Pays-Bas qui n'est jamais venue. Contrairement à celui qu’il remplace du côté de Brighton et qui se trouvait au cœur de la défense "oranje" lors de ce Mondial.

Brighton a dépensé 23 millions d'euros pour s'attacher les services de Pascal Struijk, aujourd'hui âgé de 26 ans, et qui avait rejoint Leeds en 2018 en provenance de l'Ajax. Le défenseur a disputé 196 matchs avec le club du Yorkshire, toutes compétitions confondues.

La saison dernière, Pascal Struijk a pris part à 34 rencontres de Premier League, tandis que Leeds a terminé à la 14e place pour son retour dans l'élite anglaise, une première depuis 2022-2023.

We are pleased to confirm the signing of Pascal Struijk from Leeds United, for undisclosed terms! 🤝



— Brighton & Hove Albion (@OfficialBHAFC) June 30, 2026

Cependant, comme il ne lui restait plus qu'une année de contrat, Leeds a choisi de le vendre. Pascal Struijk devra prendre le relais de son compatriote Jan Paul van Hecke, parti à Tottenham pour 52 millions de livres.

"Pascal correspond exactement au profil que nous voulions ajouter à l'effectif cet été : il a une bonne expérience de Premier League et ses meilleures années sont devant lui", a déclaré l'entraîneur de Brighton Fabian Hurzeler. "Il a vraiment montré de quoi il est capable la saison dernière : beaucoup d'interventions défensives, tout en étant à l'aise avec le ballon. Son style correspond bien au nôtre."

Pascal Struijk évoluera du côté de Brighton avec le "Diable Rouge" Maxim De Cuyper, mais aussi deux anciennes connaissances de Pro League : le gardien titulaire des Pays-Bas Bart Verbruggen, passé par Anderlecht, et Kaoru Mitoma, absent du Mondial pour blessure et qui a fait les beaux jours de l'Union Saint-Gilloise.