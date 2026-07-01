L'Union a un accord avec un ancien joueur du Club de Bruges, mais le dossier coince

L'Union Saint-Gilloise continue de surveiller les jeunes talents belges évoluant à l'étranger. Le club bruxellois aurait coché le nom de Denzel De Roeve. Le latéral droit serait ouvert à un retour en Belgique, mais le SK Brann ne compte pas faciliter son départ.

Selon les informations du Nieuwsblad, l'Union Saint-Gilloise s'intéresse à Denzel De Roeve. Le joueur belge de 21 ans évolue actuellement au SK Brann, en Norvège.

Denzel De Roeve est bien connu en Belgique. Formé au Club Bruges, il a ensuite évolué avec le Club NXT. Membre de la maison brugeoise entre 2015 et 2025, il n'a toutefois jamais disputé de rencontre avec l'équipe première. En revanche, il a pris part à 65 matchs avec le Club NXT.

En mars 2025, il a rejoint le SK Brann pour tenter une première expérience à l'étranger. Un choix payant, puisque le défenseur s'est rapidement imposé en Norvège. Il totalise déjà 58 apparitions sous les couleurs de Brann, avec un bilan de quatre buts et cinq passes décisives. Il a également découvert la scène européenne en disputant des rencontres d'Europa League.

L'Union Saint-Gilloise verrait en lui un renfort intéressant pour le flanc droit. Le club bruxellois recherche des joueurs à fort potentiel, mais capables d'être rapidement opérationnels. De Roeve correspond à ce profil : jeune, belge et déjà habitué au haut niveau. Il compte également deux sélections avec les Espoirs belges.

Le SK Brann ne veut pas le laisser partir

LUnion aurait déjà trouvé un accord avec le joueur. Le transfert est toutefois loin d'être bouclé. Le SK Brann n'a pas l'intention de laisser partir son latéral droit pour le moment. Le club traverse une période compliquée et occupe actuellement la 11e place du championnat après douze journées, alors qu'il avait terminé deux fois deuxième et une fois quatrième lors des trois dernières saisons.





La principale difficulté sera donc de convaincre Brann de céder son joueur. Si Denzel De Roeve serait favorable à un transfert vers l'Union Saint-Gilloise, le club norvégien ne semble pas disposé à se séparer de l'un de ses titulaires.