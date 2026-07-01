"Ce sélectionneur fait du bon travail avec Leandro" : le père de Leandro Trossard se confie sur son fils

Peter Trossard s'est exprimé à propos de son fils, Leandro, qui réalise actuellement une très bonne Coupe du monde avec la Belgique sur le plan personnel. Il est notamment revenu sur sa gestion par Rudi Garcia.

S'il y a un joueur qui est attendu côté belge dans cette Coupe du monde, c'est Jérémy Doku. Auteur d'une bonne saison avec Manchester City, beaucoup voyaient avant le Mondial le Belge comme le facteur X de la sélection. Mais pour l'instant, ce n'est pas sur lui qu'est le plus la lumière. C'est sur un joueur qui a souvent connu de nombreuses critiques en équipe nationale : Leandro Trossard.

"Le fait que tous les regards soient tournés vers Doku avant le match a peut-être un peu libéré Leandro", raconte le père de Leandro Trossard, Peter, selon Het Laatste Nieuws. "Cette pression n'est pas bonne pour Doku non plus, n'est-ce pas ? Pour le moment, il ne peut pas jouer à son plein potentiel."



Leandro Trossard bien géré par Rudi Garcia selon son père

Le père du Diable Rouge trouve la gestion de Rudi Garcia avec Leandro Trossard meilleure que celle de son prédécesseur Domenico Tedesco : "Il a été titularisé une fois sous les ordres de Domenico Tedesco, alors qu'il revenait tout juste de blessure. Et non, il n'a pas été bon. Est-ce que ça l'a empêché de dormir ? Après une blessure, certainement pas. Rudi Garcia gère mieux Leandro et a davantage confiance en lui. Ils s'entendent à merveille." Rudi Garcia a déjà déclaré à plusieurs reprises que l'ailier d'Arsenal était un joueur exceptionnel malgré les critiques qu'il reçoit des supporters belges.

"Le fait qu'il ait été le joueur le plus en vue contre la Nouvelle-Zélande n'était pas le plus important à mes yeux. Ce qui compte, c'est qu'il ait débloqué le score avec deux buts et contribué à redonner confiance à ses coéquipiers."

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"Ce sélectionneur fait du bon travail avec Leandro. Un de ses prédécesseurs l'a même utilisé comme piston droit (Roberto Martínez face à la Finlande lors de l'Euro 2020). Un ailier pur en tant qu'arrière latéral… Forcément, il n'allait pas avoir les mêmes statistiques", a-t-il conclu.