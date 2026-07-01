Accord trouvé : l'Union Saint-Gilloise va accueillir l'un des talents du Mondial

Muzamel Rahmat
Muzamel Rahmat, journaliste football
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Accord trouvé : l'Union Saint-Gilloise va accueillir l'un des talents du Mondial
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Relebohile Mofokeng se rapproche de l'Union Saint-Gilloise. L'ailier sud-africain de 21 ans doit passer sa visite médicale pour que le club bruxellois annonce officiellement son arrivée. Son transfert devrait couter au moins trois millions d'euros. C'est en tout cas sa valeur marchande.

C'est presque fait pour Relebohile Mofokeng à l'Union Saint-Gilloise selon nos confrères de la Dernière Heure. L'ailier de 21 ans doit passer ses tests médicaux pour signer. Le club bruxellois a accéléré les choses pour éviter qu'une autre équipe ne lui pique "son joueur" après sa bonne Coupe du monde 2026 avec l'Afrique du Sud aux États-Unis, au Canada et au Mexique.

Dix buts et huit passes décisives la saison passée avec son club

Le joueur quitte les Orlando Pirates sur un titre de champion avec un bilan solide de dix buts et huit passes décisives la saison dernière. Polyvalent, ce petit gabarit a disputé trois matchs de Coupe du monde. Son transfert devrait coûter plusieurs millions d'euros.

Pas de huitièmes de finale pour l'Afrique du Sud

Le parcours de l'Afrique du Sud s'est arrêté en seizième de finale face au Canada sous les ordres de Hugo Broos. Les Sud-Africains ont quitté la compétition de manière cruelle, sur un but d'Eustaquio inscrit dans le temps additionnel. Un seul petit but durant ce match.

Un cinquième renfort pour le club bruxellois

L'Union a déjà commencé à dépenser durant ce mercato estival, avec une enveloppe qui dépasse les neuf millions d'euros. Havenaar, Olaru, Hurtevent et Kricfalusi ont signé pour renforcer le groupe. Pour l'instant, seuls Christian Burgess et Guillaume François ont officiellement quitté l'Union Saint-Gilloise.

L'Union Saint-Gilloise suivait le joueur avant la Coupe du Monde 2026

Lire aussi… Accord conclu entre l'Union et Orlando Pirates : une révélation du Mondial se rapproche du club bruxellois
Les recruteurs du club avaient un œil sur lui depuis pas mal de temps. C'est un joueur capable de jouer partout devant, ce qui va offrir de nouvelles options en attaque. Si la visite médicale se passe bien, l'Union devrait valider et annoncer sa signature très rapidement.

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