Les Diables Rouges dominent un classement très révélateur avant d'affronter le Sénégal

La Belgique est l'équipe qui a le plus frappé au but durant la phase de groupes de la Coupe du monde. Avec 73 tirs et des expected goals encourageants, les Diables Rouges peuvent nourrir des ambitions avant d'affronter le Sénégal, même s'ils devront surtout gagner en efficacité.

Après deux matchs nuls contre l'Égypte (1-1) et l'Iran (0-0), les Diables Rouges ont parfaitement réagi en s'imposant 5-1 face à la Nouvelle-Zélande. Si les résultats des deux premières rencontres ont suscité des critiques, certaines statistiques montrent pourtant que les hommes de Rudi Garcia ont affiché des signes très encourageants. En analysant les chiffres de la phase de groupes, un élément saute aux yeux : la Belgique est l'équipe qui a le plus tenté sa chance.

Les Diables Rouges leaders dans un classement offensif

Avec 73 tirs au total lors de la phase de groupes, les Diables Rouges dominent ce classement devant toutes les autres nations engagées dans la compétition. Certes, tous ces tirs n'ont pas trouvé le cadre et la Belgique n'a inscrit que six buts, mais aucune équipe n'a davantage frappé au but.

Le Canada occupe la deuxième place avec 71 tirs, tandis que la Turquie complète le podium. Une statistique d'autant plus étonnante que les Turcs ont déjà été éliminés de la compétition malgré leur grande activité offensive.

La Colombie avec 59 tirs, l'Angleterre avec 58, l'Espagne avec 55, l'Allemagne avec 53, ainsi que l'Uruguay, le Sénégal et l'Égypte avec 49 tentatives chacun complètent le top 10. Cela prouve aussi que cette statistique ne suffit pas forcément pour aller loin dans un tournoi, puisque plusieurs équipes sont déjà rentrées à la maison.

Le Sénégal, prochain adversaire des Diables Rouges, figure donc également dans ce top 10. Cela se reflète aussi dans les expected goals. Là aussi, les chiffres montrent que la Belgique aurait pu remporter son groupe plus facilement qu'elle ne l'a fait.



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L'efficacité reste le maître-mot

Attention toutefois : le Sénégal affiche de bonnes statistiques dans ce domaine. Avec plus de cinq expected goals pour 8 buts, les Lions de la Teranga prouvent que leur animation offensive a également de la valeur.

Les expected goals ne disent pas tout. Lundi soir, l'Allemagne affichait 1,57 xG contre seulement 0,34 pour le Paraguay, et l'on sait pourtant qui s'est qualifié pour le tour suivant.

Ce n'est pas la seule rencontre où l'équipe qui a le plus frappé au but, ou qui aurait statistiquement dû marquer le plus, ne s'est finalement pas imposée. Aux Belges, donc, de concrétiser leurs occasions tout en restant solides défensivement.