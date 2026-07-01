OFFICIEL : un joueur de La Gantoise rejoint un club étranger en prêt

Hatim Es-Saoubi ne poursuivra pas sa progression à La Gantoise cette saison. Le défenseur marocain de 25 ans est prêté au Volos FC, en Grèce.

La Gantoise a officialisé ce mercredi le prêt du défenseur marocain de 25 ans au club grec jusqu'à la fin de la saison.

Arrivé à La Gantoise durant l'été 2025, le défenseur central n'a jamais réellement réussi à s'imposer. Freiné par plusieurs blessures, il n'a disputé que peu de rencontres sous le maillot des Buffalos. Le club estime qu'un prêt lui permettra de bénéficier de plus de temps de jeu et de poursuivre son développement. "La Gantoise souhaite beaucoup de succès à Hatim !", écrit le club dans un communiqué.

Selon Transfermarkt, Hatim Es-Saoubi est actuellement estimé à 800.000 euros. Sous contrat avec La Gantoise jusqu'en juin 2029, il conserve la confiance de ses dirigeants, qui voient ce prêt comme une étape importante dans sa progression.

10 matchs disputés la saison dernière

La saison dernière, le défenseur central n'a disputé que dix rencontres pour un total de 194 minutes. Lors des Playoffs, il n'a bénéficié que d'une seule minute de jeu sous les ordres de Rik De Mil. L'arrivée de Christian Burgess semblait en outre le faire reculer dans la hiérarchie, rendant un départ temporaire presque inévitable. L'objectif sera désormais d'engranger de l'expérience en Grèce avant un éventuel retour à Gand.