OFFICIEL : un jeune international allemand signe à Westerlo
Photo: © photonews
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Westerlo aurait trouvé un accord avec Greuther Fürth pour le transfert de Reno Münz qui a été international chez les U19 et U20 de la "Mannschaft".
C’est désormais officiel : Reno Münz est un joueur du KVC Westerlo. Le club de Pro League a annoncé la nouvelle ce mercredi.
"Avec la signature de Reno Münz, le KVC Westerlo renforce sa ligne défensive avec un défenseur talentueux et polyvalent. Le jeune Allemand a signé un contrat de quatre ans avec le club. Grâce à ses origines indonésiennes, il est également éligible pour représenter la sélection nationale indonésienne", a écrit le club.
New Kemphaan alert: willkommen Reno! 👋🏻— KVC Westerlo (@KVCWesterlo) July 1, 2026
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Westerlo aurait trouvé un accord avec Greuther Fürth pour le transfert de Reno Münz qui a été international chez les U19 et U20 de la "Mannschaft".
Westerlo va renforcer son secteur défensif avec l'arrivée d'un jeune international allemand de Bundesliga 2. Sacha Tavolieri annonce en effet que le club campinois a trouvé un accord à hauteur de 1,5 million d'euros avec Greuther Fürth pour le transfert de Reno Münz. Il devrait s'engager pour quatre ans.
Ce n'est pas l'argent qui manque aux dirigeants campinois qui viennent tout juste de recevoir 10 millions d'euros de la part de Feyenoord pour leur attaquant espagnol Nacho Ferri.
Né en Indonésie
Reno Münz, âgé de 20 ans, présente la particularité d'être à Jarkarta, en Indonésie. Il est passé par les équipes d'âge du Fortuna Düsseldorf et du Bayer Leverkusen et a rejoint Greuther Fürth en juillet 2024 pour y effectuer ses premiers pas avec les "grands".
Il s'est définitivement imposé comme titulaire au sein de l'axe central de Greuther Fürth depuis octobre 2025. La saison dernière, il a disputé 28 matchs avec le pensionnaire de deuxième division allemande. Münz compte aussi des sélections avec les U19 et U20 de l'Allemagne.
Défenseur central gaucher
Ce défenseur athlétique gaucher arrivait dans la dernière année de son contrat à Greuther Fürth et Westerlo en a profité pour l'obtenir à un prix légèrement inférieur à sa valeur marchande.
Au Kuipje, Reno Münz entrera en concurrence avec Emin Bayram, Seiji Kimura, Michée Ndembi et Amando Lapage, actuellement toujours sous contrat. Il devra compenser les départs de Bakary Haïdara et du vétéran Roman Neustädter qui sont partis librement ce 30 juin.
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