Après le Liechtenstein en novembre : les Diables Rouges de retour à Sclessin en 2026 ?

Loïc Woos
Loïc Woos, suiveur du Standard
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Après le Liechtenstein en novembre : les Diables Rouges de retour à Sclessin en 2026 ?
Photo: © photonews
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L'information n'est pas encore confirmée à 100 %, mais le stade de Sclessin pourrait accueillir la rencontre entre la Belgique et la Turquie en Ligue des Nations début octobre. L'antre des Rouches accueillerait alors son deuxième match de l'équipe nationale en moins d'un an.

En mai dernier, après les incidents survenus lors de la rencontre entre le Standard et Charleroi pour la dernière journée de la saison, le Manager Général avait tenu une conférence de presse au stade de Sclessin, lors de laquelle il a distillé quelques phrases bien placées dont il a le don et qui ne tombent jamais dans l'oreille d'un sourd.  

Parmi elles, la suivante. "Le dialogue avec la ville est bon. On va organiser un match de gala (qui sera donc contre la Juventus), la Belgique a pu recevoir le Liechtenstein ici et on espère bientôt pouvoir organiser d'autres matchs des Diables, avec l'accord de la ville."

La tenue de Belgique - Turquie à Sclessin pas encore à 100 % confirmée

L'Union belge et les Diables Rouges vont-ils donc poursuivre leur tour des stades belges après la Coupe du monde et revenir dans l'antre des Rouches ? Oui, selon le site de l'UEFA, qui annonce que la rencontre de Ligue des Nations entre la Belgique et la Turquie prévue le vendredi 2 octobre prochain à 20 h 45 se déroulera à Sclessin. 

Une annonce légèrement précoce, selon nos informations, de l'organe européen du football, même si la nouvelle est bel et bien dans l'air depuis quelques temps. La tenue de ce match en bord de Meuse n'est pas encore à 100 % confirmée et reste à mettre au conditionnel, et l'Union belge communiquera en temps voulu les stades où se jouera la Ligue des Nations. Une communication qui surviendra après la Coupe du monde, donc, lorsque tous les accords auront été donnés. 

Le stade du Standard réussit plutôt bien aux Diables Rouges 

Si l'information se confirme, il s'agirait du vingt-et-unième match des Diables Rouges dans le stade du Standard, le deuxième en un an après celui qui a vu l'équipe nationale s'imposer 7-0 face au Liechtenstein en novembre, scellant par ailleurs la qualification pour la Coupe du monde 2026. 

"J’ai eu des frissons directement. En arrivant au stade, à l’échauffement, quand ils ont commencé à scander mon nom… Je m’attendais à un bel accueil, mais je ne pensais pas que ce serait autant, ça me fait super plaisir. Je dois remercier tout le monde, c’était vraiment incroyable. Avoir fait le match qu’on a fait, avec la qualification au bout, c’est parfait", déclarait notamment Axel Witsel à notre micro à l'issue de celui-ci.

Le premier avait été une réception de la Tchécoslovaquie en 1927, et la Belgique y avait joué une petite finale du championnat d'Europe contre la Hongrie en 1972 (victoire 2-1) et s'y était imposée 9-0 contre Gibraltar en 2017, avec une retournée acrobatique splendide d'Axel Witsel, exclu quelques minutes plus tard.

Sclessin est un stade qui sourit aux Diables, qui pourraient donc le retrouver début octobre, si l'information se confirme dans les prochaines semaines. Pour rappel, l'antre des Rouches avait également été le théâtre de la rencontre amicale entre la République démocratique du Congo et le Danemark début juin.

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