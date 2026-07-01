Cet ancien de Saint-Trond tout juste éliminé du Mondial a été libéré par son club

L'Ajax a annoncé ce mercredi le départ de trois joueurs parmi lesquels Takehiro Tomiyasu, qui venait à peine d'arriver au mercato d'hiver. Il était pourtant titulaire avec le Japon lors de l'élimination en 1/16e de finale de la Coupe du monde contre le Brésil.

C'était dans l'air, c'est désormais officiel : Takehiro Tomiyasu ne poursuivra pas son aventure au sein de l'Ajax la saison prochaine. Le fragile latéral droit japonais avait signé un contrat de 6 mois au cours du dernier mercato que Jordi Cruyff, nouveau directeur technique du club amstellodamois, n'a pas souhaité prolonger. Fin mai, le joueur avait déjà annoncé son départ : "Salut les supporters de l’Ajax. Cinq mois seulement, mais je tiens quand même à vous remercier."

Ajax can confirm that Vítězslav Jaroš, Takehiro Tomiyasu and Oleksandr Zinchenko will leave the club when their contracts expire on June 30, following the end of the 2025/26 season.



We'd like to thank Vítězslav, Takehiro and Oleksandr for their commitment and contribution to the… pic.twitter.com/DXmrMp4WsA — AFC Ajax (@AFCAjax) June 30, 2026

Seulement 236 minutes de jeu en 5 mois

Il faut dire que son passage sous le maillot ajacide n'a pas laissé un grand souvenir : seulement 236 minutes de jeu pour 9 apparitions. Ce n'était pourtant pas illogique pour ce joueur talentueux mais écarté des terrains pendant près d'un an et demi à cause d'une blessure au genou.

Titulaire contre le Brésil

Ce faible temps de jeu n'avait pas dissuadé Hajime Moriyasu, le sélectionneur du Japon, de le reprendre dans son groupe des 26 pour la Coupe du monde. Monté au jeu pour un quart d'heure contre les Pays-Bas, il avait ensuite été titularisé lors de la large victoire des "Samourais bleus" contre la Tunisie (4-0) avant d'être laissé au repos contre la Suède. En 1/16e de finale contre le Brésil, Moriyasu avait de nouveau aligné l'ancien d'Arsenal qui avait disputé l'intégralité du duel.

Un rebond dans une Serie A qu'il connaît déjà ?

Des prestations qui devraient permettre à ce joueur seulement âgé de 27 ans de retrouver de l'embauche en Italie où deux clubs sont déjà sur les rangs. Il y a d'abord Venezia, tout juste promue en Serie A, et Sassuolo, 11e du championnat écoulé. Ce dernier a déjà pris contact avec le joueur.





Le championnat italien n'est pas inconnu pour Takehiro Tomiyasu qui y avait évolué avant son arrivée à Arsenal. Le joueur avait en effet défendu les couleurs de Bologne entre 2019 et 2021 et disputé 64 rencontres pour 3 buts marqués.

Une saison à Saint-Trond et buteur contre Anderlecht

Avant cela, celui qui avait effectué ses débuts professionnels au pays du côté d'Avispa Fukuoka, avait profité des bonnes connexions entre Saint-Trond et le Japon pour évoluer une saison dans le Limbourg. Une saison riche sous la houlette de Marc Brys où il avait disputé 41 matchs et marqué à une reprise, le 25 novembre 2018 lors d'une victoire retentissante contre Anderlecht (4-2).