Le départ de Nathan De Cat divise les supporters... mais c'est peut-être le bon moment

Muzamel Rahmat
Muzamel Rahmat, journaliste football
| Commentaire
Le départ de Nathan De Cat divise les supporters... mais c'est peut-être le bon moment

Suis Walfoot dès à présent sur WhatsApp !

Nathan De Cat se rapproche de plus en plus d'Hoffenheim. Malgré les regrets des supporters d'Anderlecht, un transfert en Bundesliga cet été pourrait être la meilleure décision pour sa progression.

Plus les jours passent, plus la pépite d'Anderlecht Nathan De Cat se rapproche de la Bundesliga et d'Hoffenheim. Il ne reste qu'un an de contrat au jeune milieu de terrain, et la tendance est clairement à un départ plutôt qu'à une prolongation. Pour éviter de le voir partir gratuitement l'été prochain, le club bruxellois se retrouve dans l'obligation de vendre son joyau durant ce mercato, ouvrant la porte aux négociations. Les clubs intéressés se montrent de plus en plus pressants et Anderlecht sait que ce dossier ne pourra pas traîner longtemps.

Pas plus de 25 millions d'euros ?

Le principal obstacle est le prix du transfert. Anderlecht espère récupérer une belle somme pour son jeune talent, mais Hoffenheim ne souhaite pas dépasser les 25 millions d'euros. Un montant très élevé pour un joueur de 17 ans. Sa valeur marchande est estimée à 27 millions d'euros par le site Transfermarkt et elle aurait sans doute encore augmenté si Rudi Garcia l'avait retenu avec les Diables Rouges pour disputer la Coupe du monde 2026 aux États-Unis, au Canada et au Mexique.

Pour Anderlecht, il s'agirait de l'une des plus grosses ventes de son histoire. Une rentrée financière importante qui permettrait au club de poursuivre son mercato et d'investir dans plusieurs renforts. Les dirigeants savent qu'ils devront trouver le bon équilibre entre les exigences sportives et économiques.

La Bundesliga, le meilleur championnat pour les jeunes ?

Si certains supporters regrettent ce départ, Hoffenheim est une destination très intéressante. Le club allemand a un effectif jeune, avec une moyenne d'âge d'un peu plus de 24 ans. En Bundesliga, les jeunes talents obtiennent souvent leur chance et peuvent progresser plus rapidement. De Cat trouverait un environnement idéal pour continuer son développement.

Le championnat allemand est reconnu depuis plusieurs années pour faire confiance aux jeunes joueurs. Beaucoup ont explosé avant de rejoindre les plus grands clubs européens. Pour un joueur de 17 ans, c'est souvent le meilleur endroit pour franchir un premier grand palier.

Le style de jeu pratiqué en Allemagne peut lui convenir parfaitement. La Bundesliga est un championnat offensif, intense et porté vers l'avant. Un milieu de terrain comme De Cat aurait plus d'espaces pour exprimer ses qualités, se projeter et peser dans les trente derniers mètres. De bonnes performances pourraient lui permettre de franchir un nouveau cap dans sa carrière. L'intensité des rencontres et le rythme élevé devraient lui permettre de progresser sur le plan physique et tactique

Hoffenheim disputera cette saison l'Europa League, un argument qui compte pour un joueur de 17 ans. Se mesurer à des clubs européens est une étape importante dans la progression d'un jeune. Anderlecht n'avait pas réussi à se qualifier pour une compétition européenne la saison dernière. Si un accord est trouvé entre les deux clubs, De Cat pourrait faire le choix le plus logique pour la suite de sa carrière.

Commentaire
Corrigeer
Une erreur dans l'article ci-dessus? Annoncez le ici!

Inscrivez-vous maintenant à la newsletter de Walfoot
Bundesliga
Bundesliga Actualité Calendrier Enregistrer le calendrier Classement Stats Transferts
Anderlecht
Hoffenheim
Nathan De Cat

Plus de news

Les dernières rumeurs, les officialisations : suivez le mercato en direct ! 06/07: Caprasse - Pocognoli - Servais

Les dernières rumeurs, les officialisations : suivez le mercato en direct ! 06/07: Caprasse - Pocognoli - Servais

19:20
Officiel : un jeune milieu de terrain du Standard prolonge l'aventure à Sclessin

Officiel : un jeune milieu de terrain du Standard prolonge l'aventure à Sclessin

20:00
L'Union Belge a reçu une réponse de la FIFA concernant Balogun et prend une décision forte pour USA-Belgique

L'Union Belge a reçu une réponse de la FIFA concernant Balogun et prend une décision forte pour USA-Belgique

18:57
Un entraîneur bien connu en terres liégeoises est le nouvel entraîneur de l’Olympic Charleroi

Un entraîneur bien connu en terres liégeoises est le nouvel entraîneur de l’Olympic Charleroi

19:20
Il ne manquait plus que lui : Gianni Infantino sort du silence et répond à la Belgique !

Il ne manquait plus que lui : Gianni Infantino sort du silence et répond à la Belgique !

18:40
2
La Belgique victorieuse sur tapis vert grâce à Balogun ? Le TAS pourrait tout changer !

La Belgique victorieuse sur tapis vert grâce à Balogun ? Le TAS pourrait tout changer !

18:20
Il n'en rate pas une : Donald Trump confirme au monde entier ses agissements en coulisse

Il n'en rate pas une : Donald Trump confirme au monde entier ses agissements en coulisse

18:01
1
LIVE : Suivez USA-Belgique en direct commenté (2h) Live

LIVE : Suivez USA-Belgique en direct commenté (2h)

16:33
L’ambassadeur américain Bill White réagit au dossier Balogun : "Trump ne s’immiscerait jamais dans ça"

L’ambassadeur américain Bill White réagit au dossier Balogun : "Trump ne s’immiscerait jamais dans ça"

17:30
1
Un Diable Rouge absent du Mondial vers un transfert à 30 millions d'euros en Premier League ?

Un Diable Rouge absent du Mondial vers un transfert à 30 millions d'euros en Premier League ?

17:00
Les Diables Rouges sur leurs gardes : faut-il craindre un arbitrage en faveur des États-Unis ?

Les Diables Rouges sur leurs gardes : faut-il craindre un arbitrage en faveur des États-Unis ?

16:40
1
LIVE COUPE DU MONDE 6/7 : un joueur anglais forfait pour le reste de la Coupe du monde

LIVE COUPE DU MONDE 6/7 : un joueur anglais forfait pour le reste de la Coupe du monde

16:19
"La FIFA a créé un recours et s’est assurée qu’il serait irrecevable" : la RBFA dans le flou total

"La FIFA a créé un recours et s’est assurée qu’il serait irrecevable" : la RBFA dans le flou total

16:03
"Ils ne connaissent rien au foot" : Jürgen Klopp allume Donald Trump et Gianni Infantino

"Ils ne connaissent rien au foot" : Jürgen Klopp allume Donald Trump et Gianni Infantino

15:30
Voici le successeur de Sébastien Pocognoli à l’AS Monaco

Voici le successeur de Sébastien Pocognoli à l’AS Monaco

14:50
L’UEFA critique vivement la décision de la FIFA dans l’affaire Balogun : “Une ligne rouge a été franchie”

L’UEFA critique vivement la décision de la FIFA dans l’affaire Balogun : “Une ligne rouge a été franchie”

14:00
2
OFFICIEL : Mathis Servais se lance dans son premier défi à l’étranger

OFFICIEL : Mathis Servais se lance dans son premier défi à l’étranger

13:26
L’Union belge fait appel de la décision de la FIFA

L’Union belge fait appel de la décision de la FIFA

13:05
3
Officiel : un Liégeois formé au PSG comme nouvelle arme dans la course au titre en D1 FFA

Officiel : un Liégeois formé au PSG comme nouvelle arme dans la course au titre en D1 FFA

12:30
C'est un comble : même Sepp Blatter attaque la FIFA de front sur l'affaire Balogun

C'est un comble : même Sepp Blatter attaque la FIFA de front sur l'affaire Balogun

12:00
Trop de pression ou simplement pas à la hauteur ? Pourquoi Jérémy Doku est en train de rater son Mondial

Trop de pression ou simplement pas à la hauteur ? Pourquoi Jérémy Doku est en train de rater son Mondial

11:40
L'article 27 ? Cristiano Ronaldo le connaît bien : la FIFA n'en est pas à sa coup d'essai avec Balogun !

L'article 27 ? Cristiano Ronaldo le connaît bien : la FIFA n'en est pas à sa coup d'essai avec Balogun !

11:20
Il n'y a pas que l'affaire Balogun : les Diables doivent aussi mettre fin à une malédiction en Coupe du Monde

Il n'y a pas que l'affaire Balogun : les Diables doivent aussi mettre fin à une malédiction en Coupe du Monde

11:00
1
Onze face à tout un pays : voici nos Diables Rouges pour USA-Belgique

Onze face à tout un pays : voici nos Diables Rouges pour USA-Belgique

10:30
2
Le surréalisme à l'américaine : la FIFA supprime la page sur les suspensions automatiques

Le surréalisme à l'américaine : la FIFA supprime la page sur les suspensions automatiques

10:00
6
"Si les Américains battent la Belgique..." : un sélectionneur prend fait et cause pour les Diables

"Si les Américains battent la Belgique..." : un sélectionneur prend fait et cause pour les Diables

09:00
1
"La même décision aurait-elle été prise pour Lukaku ?" : la presse internationale outrée par l'affaire Balogun

"La même décision aurait-elle été prise pour Lukaku ?" : la presse internationale outrée par l'affaire Balogun

08:30
Le Club de Bruges va toucher le pactole cet été grâce... à un Diable Rouge

Le Club de Bruges va toucher le pactole cet été grâce... à un Diable Rouge

08:00
Et sportivement, que change Balogun ? La drôle de réponse de Rudi Garcia

Et sportivement, que change Balogun ? La drôle de réponse de Rudi Garcia

07:00
Anderlecht pourrait recruter un double champion pour moins d'un million d'euros

Anderlecht pourrait recruter un double champion pour moins d'un million d'euros

23:20
🎥 Une fin de match irrespirable : l'Angleterre résiste au Mexique à dix contre onze

🎥 Une fin de match irrespirable : l'Angleterre résiste au Mexique à dix contre onze

07:20
🎥 Un doublé qui fera date : Erling Haaland boute le Brésil hors du Mondial !

🎥 Un doublé qui fera date : Erling Haaland boute le Brésil hors du Mondial !

06:40
C'est officiel : un membre du staff de Charleroi rejoint Besnik Hasi

C'est officiel : un membre du staff de Charleroi rejoint Besnik Hasi

23:40
Trump et Infantino ont dépassé les bornes : le monde entier sera derrière les Diables Rouges Edito

Trump et Infantino ont dépassé les bornes : le monde entier sera derrière les Diables Rouges

05:00
"J'ignorais que le 5 juillet était le 1er avril aux USA" : Rudi Garcia préfère en rire

"J'ignorais que le 5 juillet était le 1er avril aux USA" : Rudi Garcia préfère en rire

22:40
1
Trois clubs de Ligue 1 se battent pour signer un jeune talent de Charleroi

Trois clubs de Ligue 1 se battent pour signer un jeune talent de Charleroi

23:00

Plus de news

Les plus populaires

Bundesliga

 Journée 34
Werder Brême Werder Brême 0-2 Borussia Dortmund Borussia Dortmund
Union Berlin Union Berlin 4-0 FC Augsburg FC Augsburg
Freiburg Freiburg 4-1 RB Leipzig RB Leipzig
Eintracht Francfort Eintracht Francfort 2-2 VFB Stuttgart VFB Stuttgart
B.Moenchengladbach B.Moenchengladbach 4-0 Hoffenheim Hoffenheim
Bayern Munich Bayern Munich 5-1 1. FC Cologne 1. FC Cologne
1. FC Heidenheim 1. FC Heidenheim 0-2 FSV Mainz 05 FSV Mainz 05
Bayer Leverkusen Bayer Leverkusen 1-1 Hambourg Hambourg
FC St. Pauli FC St. Pauli 1-3 Wolfsburg Wolfsburg
Contactez nous / Histoire / Politique de confidentialité / offre d'emploi / Partenaires
Cookies Paramètres / Désactiver les notifications push
© 2002-2026 www.walfoot.be All Rights Reserved