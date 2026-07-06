Le départ de Nathan De Cat divise les supporters... mais c'est peut-être le bon moment

Nathan De Cat se rapproche de plus en plus d'Hoffenheim. Malgré les regrets des supporters d'Anderlecht, un transfert en Bundesliga cet été pourrait être la meilleure décision pour sa progression.

Plus les jours passent, plus la pépite d'Anderlecht Nathan De Cat se rapproche de la Bundesliga et d'Hoffenheim. Il ne reste qu'un an de contrat au jeune milieu de terrain, et la tendance est clairement à un départ plutôt qu'à une prolongation. Pour éviter de le voir partir gratuitement l'été prochain, le club bruxellois se retrouve dans l'obligation de vendre son joyau durant ce mercato, ouvrant la porte aux négociations. Les clubs intéressés se montrent de plus en plus pressants et Anderlecht sait que ce dossier ne pourra pas traîner longtemps.

Pas plus de 25 millions d'euros ?

Le principal obstacle est le prix du transfert. Anderlecht espère récupérer une belle somme pour son jeune talent, mais Hoffenheim ne souhaite pas dépasser les 25 millions d'euros. Un montant très élevé pour un joueur de 17 ans. Sa valeur marchande est estimée à 27 millions d'euros par le site Transfermarkt et elle aurait sans doute encore augmenté si Rudi Garcia l'avait retenu avec les Diables Rouges pour disputer la Coupe du monde 2026 aux États-Unis, au Canada et au Mexique.

Pour Anderlecht, il s'agirait de l'une des plus grosses ventes de son histoire. Une rentrée financière importante qui permettrait au club de poursuivre son mercato et d'investir dans plusieurs renforts. Les dirigeants savent qu'ils devront trouver le bon équilibre entre les exigences sportives et économiques.

La Bundesliga, le meilleur championnat pour les jeunes ?

Si certains supporters regrettent ce départ, Hoffenheim est une destination très intéressante. Le club allemand a un effectif jeune, avec une moyenne d'âge d'un peu plus de 24 ans. En Bundesliga, les jeunes talents obtiennent souvent leur chance et peuvent progresser plus rapidement. De Cat trouverait un environnement idéal pour continuer son développement.

Le championnat allemand est reconnu depuis plusieurs années pour faire confiance aux jeunes joueurs. Beaucoup ont explosé avant de rejoindre les plus grands clubs européens. Pour un joueur de 17 ans, c'est souvent le meilleur endroit pour franchir un premier grand palier.





Le style de jeu pratiqué en Allemagne peut lui convenir parfaitement. La Bundesliga est un championnat offensif, intense et porté vers l'avant. Un milieu de terrain comme De Cat aurait plus d'espaces pour exprimer ses qualités, se projeter et peser dans les trente derniers mètres. De bonnes performances pourraient lui permettre de franchir un nouveau cap dans sa carrière. L'intensité des rencontres et le rythme élevé devraient lui permettre de progresser sur le plan physique et tactique

Hoffenheim disputera cette saison l'Europa League, un argument qui compte pour un joueur de 17 ans. Se mesurer à des clubs européens est une étape importante dans la progression d'un jeune. Anderlecht n'avait pas réussi à se qualifier pour une compétition européenne la saison dernière. Si un accord est trouvé entre les deux clubs, De Cat pourrait faire le choix le plus logique pour la suite de sa carrière.