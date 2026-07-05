Trois clubs de Ligue 1 se battent pour signer un jeune talent de Charleroi

Muzamel Rahmat
Muzamel Rahmat, journaliste football
| Commentaire
Trois clubs de Ligue 1 se battent pour signer un jeune talent de Charleroi
Deviens fan de Charleroi! 640

Mory Kera, le jeune milieu de terrain de Charleroi, plaît beaucoup en France. À 18 ans, le géant intéresse l'AS Monaco, Lille et le Paris FC, qui aimeraient bien recruter ce grand espoir belge cet été.

La Ligue 1 fait les yeux doux à une jeune talent du football belge. Mory Kera, un milieu défensif d'un mètre 92, affole plusieurs écuries de l'Hexagone grâce à son potentiel hors norme. L'international U18 de la Belgique commence à se faire un nom loin du pays.

L'AS Monaco était le premier club sur Mory Kera

C'est l'AS Monaco, réputé pour sa capacité à polir les jeunes talents (Kylian Mbappé), qui mène la charge. Les dirigeants de la Principauté gardent un œil très attentif sur les performances de ce joueur. Mais l'ASM est loin d'être le seul club à l'avoir trouvé.

Deux autres clubs de Ligue 1 sur le jeune de 18 ans

Selon les révélations du journal en ligne Foot Mercato, deux autres formations françaises se mêlent à la course pour arracher la signature du grand espoir. Le LOSC ainsi que le Paris FC apprécient énormément ses qualités physiques et techniques. Cette concurrence s'annonce féroce alors que les clubs cherchent à flairer les bons coups.

Une petite progression vers l'équipe première

Pour l'instant, le jeune joueur appartient à Charleroi, son club formateur où il a fait toutes ses classes. La saison passée, le staff technique avat commencé à l'intégrer avec les professionnels en l'installant régulièrement sur le banc lors des matchs de championnat. Une belle preuve de confiance pour son développement.

150 000 euros selon Transfermarkt


Charleroi va devoir se battre pour garder sa pépite. Son contrat se termine en juin 2027, ce qui laisse un peu de temps, mais l'intérêt des clubs français s'accélère... Il a une valeur marchande de 150 000 euros selon le site Transfermarkt. Pas mal pour un jouer qui a eu 18 ans il y a quelques jours.

Commentaire
Corrigeer
Une erreur dans l'article ci-dessus? Annoncez le ici!

Inscrivez-vous maintenant à la newsletter de Walfoot
Jupiler Pro League
Jupiler Pro League Actualité Calendrier Enregistrer le calendrier Classement Stats Transferts
Charleroi
Mory Kera

Plus de news

"J'ignorais que le 5 juillet était le 1er avril aux USA" : Rudi Garcia préfère en rire

"J'ignorais que le 5 juillet était le 1er avril aux USA" : Rudi Garcia préfère en rire

22:40
1
L'Union Belge est furieuse et "étudie ses options" après la levée de la suspension de Folarin Balogun

L'Union Belge est furieuse et "étudie ses options" après la levée de la suspension de Folarin Balogun

21:40
2
Cristiano Ronaldo fait une énorme annonce avant d'affronter l'Espagne

Cristiano Ronaldo fait une énorme annonce avant d'affronter l'Espagne

22:02
La Maison Blanche aurait contacté la FIFA concernant Balogun : assiste-t-on à un scandale sans précédent ?

La Maison Blanche aurait contacté la FIFA concernant Balogun : assiste-t-on à un scandale sans précédent ?

21:20
"Shame on you !" : le Parti socialiste accuse la FIFA d'avoir favorisé les États-Unis dans l'affaire Balogun

"Shame on you !" : le Parti socialiste accuse la FIFA d'avoir favorisé les États-Unis dans l'affaire Balogun

21:34
1
L'AC Milan prépare un énorme dégraissage : faut-il s'inquiéter pour Saelemaekers et De Winter ?

L'AC Milan prépare un énorme dégraissage : faut-il s'inquiéter pour Saelemaekers et De Winter ?

21:03
"Merci à la FIFA..." : Donald Trump exulte après le cadeau fait aux États-Unis avant d'affronter la Belgique

"Merci à la FIFA..." : Donald Trump exulte après le cadeau fait aux États-Unis avant d'affronter la Belgique

20:37
"Mais quel scandale !" : les supporters belges s'insurgent contre la décision de la FIFA concernant Balogun

"Mais quel scandale !" : les supporters belges s'insurgent contre la décision de la FIFA concernant Balogun

20:04
2
Mauvaise nouvelle pour les Diables : Folarin Balogun, pourtant exclu, n'est finalement pas suspendu !

Mauvaise nouvelle pour les Diables : Folarin Balogun, pourtant exclu, n'est finalement pas suspendu !

19:13
4
"Il est d'une lenteur incroyable" : un Diable Rouge se fait démolir... par la presse néerlandaise

"Il est d'une lenteur incroyable" : un Diable Rouge se fait démolir... par la presse néerlandaise

19:30
1
Les États-Unis préviennent la Belgique : "Cette fois, ce sera sérieux"

Les États-Unis préviennent la Belgique : "Cette fois, ce sera sérieux"

19:00
Les dernières rumeurs, les officialisations : suivez le mercato en direct ! 05/07: Kiaba Brughmans - Ferri Julià

Les dernières rumeurs, les officialisations : suivez le mercato en direct ! 05/07: Kiaba Brughmans - Ferri Julià

17:45
Diable Rouge à une reprise, Karel Snoeckx victime d'une agression et placé dans le coma

Diable Rouge à une reprise, Karel Snoeckx victime d'une agression et placé dans le coma

18:25
Un Belge nommé responsable du recrutement d'un club anglais historique

Un Belge nommé responsable du recrutement d'un club anglais historique

17:45
LIVE Coupe du monde 5/7 : le Paraguay se défend, inquiétude autour de la star du Maroc

LIVE Coupe du monde 5/7 : le Paraguay se défend, inquiétude autour de la star du Maroc

17:00
Avec ses recrues, l'Union ne fait qu'une bouchée du FCSB en amical

Avec ses recrues, l'Union ne fait qu'une bouchée du FCSB en amical

16:00
"Il peut devenir notre Kamiel Van De Perre" : Vincent Euvrard évoque le début de mercato du Standard Interview

"Il peut devenir notre Kamiel Van De Perre" : Vincent Euvrard évoque le début de mercato du Standard

15:15
1
Titulaire la saison prochaine : Genk prolonge un grand talent, pourtant pisté par le Bayern de Vincent Kompany

Titulaire la saison prochaine : Genk prolonge un grand talent, pourtant pisté par le Bayern de Vincent Kompany

14:00
Joli coup pour Charleroi : les Zèbres rapatrient un jeune Belge du PSV

Joli coup pour Charleroi : les Zèbres rapatrient un jeune Belge du PSV

09:00
1
Capitaine américain du Standard, Marlon Fossey nous préface Belgique - USA : "2014 est encore dans les têtes" Interview

Capitaine américain du Standard, Marlon Fossey nous préface Belgique - USA : "2014 est encore dans les têtes"

13:35
L'avenir de Fossey, le cas Sutalo, l'absence d'Assengue : Vincent Euvrard évoque les sujets chauds du Standard Interview

L'avenir de Fossey, le cas Sutalo, l'absence d'Assengue : Vincent Euvrard évoque les sujets chauds du Standard

12:40
Après Nacho Ferri, Dévy Rigaux et Feyenoord veulent un autre joueur de Pro League à plus de 5 M€

Après Nacho Ferri, Dévy Rigaux et Feyenoord veulent un autre joueur de Pro League à plus de 5 M€

13:00
🎥 Ils n'ont pas pris une ride, ou presque : deux anciens d'Anderlecht régalent à l'autre bout de la planète

🎥 Ils n'ont pas pris une ride, ou presque : deux anciens d'Anderlecht régalent à l'autre bout de la planète

12:20
Un bon présage face aux Etats-Unis ? L'arbitre en charge du match des Diables est tout sauf un inconnu

Un bon présage face aux Etats-Unis ? L'arbitre en charge du match des Diables est tout sauf un inconnu

12:00
1
"Il y aura deux grandes phases" : à quoi va ressembler le reste de la préparation du Standard ? Interview

"Il y aura deux grandes phases" : à quoi va ressembler le reste de la préparation du Standard ?

10:40
C'est signé : le Sparta Prague s'offre un transfert à 3,50 millions en Pro League

C'est signé : le Sparta Prague s'offre un transfert à 3,50 millions en Pro League

11:30
Wouter Vandenhaute de retour avec Toby Alderweireld ? Semaine décisive à l'Antwerp !

Wouter Vandenhaute de retour avec Toby Alderweireld ? Semaine décisive à l'Antwerp !

10:20
1
Les Diables plongent le Sénégal dans la crise : les révélations folles sur le quotidien du groupe à l'hôtel

Les Diables plongent le Sénégal dans la crise : les révélations folles sur le quotidien du groupe à l'hôtel

11:00
Officiel : Lokeren attire le fils d'un ancien Soulier d'Or anderlechtois

Officiel : Lokeren attire le fils d'un ancien Soulier d'Or anderlechtois

10:00
Changement de système pour Garcia ? "Nous ne sommes tout simplement pas assez solides pour jouer comme ça"

Changement de système pour Garcia ? "Nous ne sommes tout simplement pas assez solides pour jouer comme ça"

09:30
Un club de Pro League imite le score du Standard contre le Crossing Schaerbeek, Beveren étrille Beveren

Un club de Pro League imite le score du Standard contre le Crossing Schaerbeek, Beveren étrille Beveren

08:30
Un fameux gâchis : parti gratuitement du Standard l'été dernier, il est désormais dragué par l'Atletico

Un fameux gâchis : parti gratuitement du Standard l'été dernier, il est désormais dragué par l'Atletico

08:00
Le héros du Cap Vert a inscrit "une Lukebakio"... et Dodi le connaît bien !

Le héros du Cap Vert a inscrit "une Lukebakio"... et Dodi le connaît bien !

07:30
1
Rendez-vous contre le Maroc : la France souffre plus que prévu mais finit par s'en sortir face au Paraguay

Rendez-vous contre le Maroc : la France souffre plus que prévu mais finit par s'en sortir face au Paraguay

07:01
Carton plein : les trois objectifs fixés par Mario Kohnen que Charleroi a su atteindre

Carton plein : les trois objectifs fixés par Mario Kohnen que Charleroi a su atteindre

04/07
Axel Witsel livre une des clés d'USA-Belgique : "Nous avons les armes pour leur faire mal"

Axel Witsel livre une des clés d'USA-Belgique : "Nous avons les armes pour leur faire mal"

06:00

Plus de news

Les plus populaires

Play-offs 1

 Journée 1

Play-offs 2

 Journée 1

Play-offs 3

 Journée 1
Contactez nous / Histoire / Politique de confidentialité / offre d'emploi / Partenaires
Cookies Paramètres / Désactiver les notifications push
© 2002-2026 www.walfoot.be All Rights Reserved