Trois clubs de Ligue 1 se battent pour signer un jeune talent de Charleroi

Mory Kera, le jeune milieu de terrain de Charleroi, plaît beaucoup en France. À 18 ans, le géant intéresse l'AS Monaco, Lille et le Paris FC, qui aimeraient bien recruter ce grand espoir belge cet été.

La Ligue 1 fait les yeux doux à une jeune talent du football belge. Mory Kera, un milieu défensif d'un mètre 92, affole plusieurs écuries de l'Hexagone grâce à son potentiel hors norme. L'international U18 de la Belgique commence à se faire un nom loin du pays.

L'AS Monaco était le premier club sur Mory Kera

C'est l'AS Monaco, réputé pour sa capacité à polir les jeunes talents (Kylian Mbappé), qui mène la charge. Les dirigeants de la Principauté gardent un œil très attentif sur les performances de ce joueur. Mais l'ASM est loin d'être le seul club à l'avoir trouvé.

Deux autres clubs de Ligue 1 sur le jeune de 18 ans

Selon les révélations du journal en ligne Foot Mercato, deux autres formations françaises se mêlent à la course pour arracher la signature du grand espoir. Le LOSC ainsi que le Paris FC apprécient énormément ses qualités physiques et techniques. Cette concurrence s'annonce féroce alors que les clubs cherchent à flairer les bons coups.

Une petite progression vers l'équipe première

Pour l'instant, le jeune joueur appartient à Charleroi, son club formateur où il a fait toutes ses classes. La saison passée, le staff technique avat commencé à l'intégrer avec les professionnels en l'installant régulièrement sur le banc lors des matchs de championnat. Une belle preuve de confiance pour son développement.

150 000 euros selon Transfermarkt



Charleroi va devoir se battre pour garder sa pépite. Son contrat se termine en juin 2027, ce qui laisse un peu de temps, mais l'intérêt des clubs français s'accélère... Il a une valeur marchande de 150 000 euros selon le site Transfermarkt. Pas mal pour un jouer qui a eu 18 ans il y a quelques jours.