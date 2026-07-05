C'est officiel : un membre du staff de Charleroi rejoint Besnik Hasi

Le Sporting Charleroi a officialisé le départ de Rudger Van Snick. Le responsable de la performance physique des Zèbres poursuivra sa carrière en Turquie.

Le Sporting Charleroi a annoncé le départ de Rudger Van Snick, qui occupait le poste de responsable de la performance physique de l'équipe première. Après une saison passée au Mambourg, il va relever un nouveau défi à l'étranger et poursuivre sa carrière en Turquie.

Arrivé en 2024 depuis Westerlo

Arrivé durant l'été 2024 en provenance de Westerlo, Van Snick avait rapidement intégré le staff technique des Zèbres. Son rôle consistait à préparer les joueurs sur le plan physique et à les accompagner tout au long de la saison afin qu'ils puissent évoluer dans les meilleures conditions possibles. Un travail souvent discret, mais essentiel dans le football moderne.

Van Snick avait passé près de dix ans à Anderlecht. De 2010 à 2019, il y a occupé le poste de physiothérapeute au sein du staff médical.

Un autre club loin de la Belgique l'attend

Le technicien belge ne restera pas sans club. Il s'est engagé avec Amed SK, une formation turque où il tentera de mettre son expérience au service d'un nouveau projet. Une belle opportunité pour lui de découvrir un autre championnat et un environnement différent de celui qu'il connaissait en Belgique.

Le Sporting Charleroi a remercié Rudger Van Snick

Dans son communiqué, le Sporting de Charleroi a tenu à remercier Rudger Van Snick pour son passage au club. "Le Sporting de Charleroi remercie Rudger pour son investissement, son engagement et la qualité du travail accompli tout au long de son passage au club. Nous lui souhaitons beaucoup de succès et d'épanouissement dans cette nouvelle étape de sa carrière. Merci Rudger et bonne continuation !", peut-on lire sur le site officiel des Zèbres.





Charleroi devra trouver un nouveau responsable de la performance capable de poursuivre le travail réalisé ces derniers mois et d'accompagner le groupe dans ses futurs objectifs.