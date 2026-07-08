Un ancien de Pro League, présent au Mondial, prolonge son bail chez un champion d'Europe

Passé une saison par Saint-Trond où il a considérablement marqué les esprits, Daichi Kamada va prolonger l'aventure d'une saison avec Crystal Palace, dernier lauréat de la Conference League.

Il est sans doute l'un des plus beaux joyaux japonais passés par le Stayen. Quand il débarque dans le Limbourg lors de l'été 2018, personne en Belgique ne s'attend à voir un phénomène, lui qui débarque de l'Eintracht Francfort avec seulement 145 minutes de jeu dans les jambes lors de sa première saison en Europe. Avant cela, au Pays du Soleil levant, il n'a jamais planté que 16 roses plantées en 80 apparitions sous la liquette de Sagan Tosun.

Et pourtant, Daichi Kamada n'aura besoin que 36 duels disputés avec les "Canaris" pour atteindre le même total de buts. Arrivé lors du dernier jour du mercato d'été, Marc Brys le lance deux matchs plus tard, à l'heure de jeu d'un déplacement à La Gantoise, à la place de l'oublié Elton Acolatse. Bien servi par Roman Bezus, il offre la victoire au STVV 20 minutes après sa montée au jeu. Le début d'une très belle série.

Dix buts pour ses 12 premières sorties au STVV

La suite, ce sera encore neuf autres roses plantées en 11 sorties, notamment contre le Club de Bruges, Anderlecht et le Standard. Moins efficace par la suite, il marquera encore à 6 reprises avant de retourner à Francfort.

Cette saison à Saint-Trond lance définitivement sa carrière avec les "Aigles", avec lesquels il remportera l'Europa League en 2022, son deuxième trophée avec l'Eintracht, mais auquel il aura plus contribué que la Coupe d'Allemagne glanée lors de sa première saison d'adaptation.

Les chemins de l'aigle mènent à Rome

Fort de ses 179 matchs, 40 buts et 33 passes décisives à Francfort, il s'envole libre à l'été 2023 et s'engage avec un nom ronflant du football italien : la Lazio. Le club romain est certes loin de ses standards du début du siècle mais il participe à la Champions League où il atteindra les 1/8e de finale avant de se voir indiquer le chemin de la sortie par le Bayern. N'ayant signé qu'un an avec l' "Aquile", il file dès le mois de juillet 2024, direction Crystal Palace.





Une armoire à trophées dépoussiérée à Londres

Et à Londres, Kamada va étrangement encore remplir son armoire à trophées, alors qu'il n'évolue pas dans le club le plus réputé de Premier League. La raison ? La présence sur le banc d'Oliver Glasner avec lequel, il a brandi l'Europa League en 2022. Il sait au mieux comment exploiter les qualités de son maître à jouer qui le lui rend bien. En deux saisons, ses statistiques -3buts et 8 assists- sont moins brillantes que par le passé, mais il brille au cœur du jeu grâce à son intelligence. Le résultat ? Une FA Cup et un Community Shield en 2025 et une Conference League en 2026. Soit les premiers trophées du club londonien au haut-niveau, lui dont l'armoire à trophées n'étaient constituée que de trois titres de champions dans les divisions inférieures.

Daichi Kamada has extended his stay with the club 😍



His new deal will run until the summer of 2027 ✍️ pic.twitter.com/8x94vQFiP9 — Crystal Palace F.C. (@CPFC) July 8, 2026

Avec le départ programmé de Glasner et sa fin de contrat, on pouvait penser que Kamada profiterait du Mondial pour s'offrir un nouvel engagement lucratif à court terme. Ce ne sera pas le cas, et il ne rejoindra pas Glasner à Nottingham, puisqu'il a décidé de prolonger avec Crystal Palace jusqu'en 2027.

Kamada, ce drôle d'oiseau

Daichi Kamada est bien un drôle d'oiseau. Les volatiles sont en effet le fil rouge d'une carrière dont l'envol aura commencé à Sagan Tosu, chez la kachigarasu, une espèce de pie sacrée au Japon, avant de passer chez les "Canaris" de Saint-Trond puis les aigles de Francfort ("Die Adler"), de la Lazio ("Aquile") et de Crystal Palace (les "Eagles"). Les aigles des États-Unis lui auront moins souri, avec une élimination du Japon dès les 1/16e de finale, contre le Brésil. Dont l'un des surnoms est "les Divins Canaris". On n'invente rien.