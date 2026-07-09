Récompense emblématique pour Hugo Cuypers, avec Lionel Messi, Thomas Müller et un ancien chouchou d'Anderlecht

Loïc Woos
Loïc Woos, journaliste football
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Récompense emblématique pour Hugo Cuypers, avec Lionel Messi, Thomas Müller et un ancien chouchou d'Anderlecht
Photo: © photonews
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Hugo Cuypers atteint un nouveau sommet dans son aventure américaine. Notre compatriote est sélectionné pour le "All Star Game" pour la première fois et évoluera donc aux côtés d'un certain Lionel Messi.

Hugo Cuypers a quitté La Gantoise pour Chicago Fire en 2024. Les Buffalos avaient réalisé une belle affaire en encaissant 11 millions d’euros pour l’attaquant qu'ils n'avaient acheté "que" contre 4,6 millions d’euros à Malines deux ans plus tard. De son côté, la franchise MLS ne regrette certainement pas non plus ce transfert. 

En MLS, le Liégeois s’est mué en véritable sensation et buteur redoutable. Cette saison, il a inscrit treize buts en onze rencontres dans le championnat américain et n’est devancé que par Lionel Messi.

Au total, il en est à 44 buts en 82 apparitions pour le Chicago Fire. De belles statistiques qui lui valent aujourd’hui une place au MLS All-Star Game pour la première fois de sa carrière.

Hugo Cuypers au MLS All-Star Game !

Il devient le quatrième Belge à y être sélectionné après Jelle Van Damme (LA Galaxy), Laurent Ciman (2x – Impact de Montréal et Los Angeles FC) et Christian Benteke (D.C. United).

Cuypers est en belle compagnie. Lionel Messi (Inter Miami), Thomas Müller (Vancouver Whitecaps), Rodrigo De Paul (Inter Miami) et Song Heung-Min (Los Angeles FC) ont également été appelés, au même titre que l'ancien Anderlechtois Andy Najar. Son coéquipier et mondialiste Mbekele Mbokazi figure lui aussi dans la sélection. Le pilier défensif de l'Afrique du Sud serait notamment dans le viseur du Sporting d'Anderlecht et du Club de Bruges

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