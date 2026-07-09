Un international congolais en route vers la Belgique ?

Loïc Woos
Loïc Woos, journaliste football
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Un international congolais en route vers la Belgique ?
Photo: © Walfoot.be
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International congolais à onze reprises, et pour la première fois en 2019, Baggio Siadi pourrait débarquer en Belgique. Le portier de 28 ans, qui sort de cinq saisons au TP Mazembe, serait en discussions avec un club de Challenger Pro League.

Figure emblématique du TP Mazembe, où il a évolué entre 2021 et 2026, et notamment disputé plusieurs matchs de Ligue des champions africaine, et international congolais fort de 11 sélections, Baggio Siadi pourrait bientôt débarquer en Belgique.

Selon nos informations, des contacts auraient déjà été établis entre l’entourage du joueur et un club de Challenger Pro League, dont l'identité reste encore inconnue.

Deux clubs de Ligue 2 française suivraient également de près la situation de l’international congolais, qui n'a cependant pas été sélectionné pour la Coupe du monde, en cas de départ de l’un de leurs gardiens.

L'international congolais Baggio Siadi pourrait débarquer en Belgique

Réputé pour ses exploits sur la scène africaine, le TP Mazembe l’est également pour la réussite de nombreux anciens joueurs ayant rejoint la Belgique ou d’autres championnats européens, à l’image de Dieumerci Mbokani, Jackson Muleka ou, plus récemment, Oscar Kabwit à Lucerne.


Le portier de 28 ans n'a encore jamais quitté son pays natal au cours de sa carrière, mais cela devrait donc être officiellement le cas dans les prochains jours... et donc peut-être pour un club de notre pays.

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