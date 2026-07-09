Un taulier de l'Union va bien s'engager avec le champion d'Italie



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Suis Walfoot dès à présent sur WhatsApp ! L'Inter est toujours bien décidé à s'attacher les services d'Anan Khalaïli, mais l'Union Saint-Gilloise vient de repousser une nouvelle offre du champion d'Italie.



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