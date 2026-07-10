Saint-Trond proche de recruter un joueur japonais : le successeur de Ryotaro Ito ?

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Un joueur japonais se rapproche d’un transfert à Saint-Trond. Ryotaro Araki, un milieu offensif de 24 ans évoluant aux Kashima Antlers, est tout proche de signer avec les Trudonnaires, selon le Belang van Limburg.

Yuta Araki aurait déjà quitté le stage de préparation de son club, organisé à Fukushima, afin de finaliser son transfert. Il doit désormais passer sa visite médicale. Si celle-ci ne révèle aucun problème, les contrats pourront ensuite être signés.

Les contours exacts de l'opération ne sont toutefois pas encore connus. Saint-Trond pourrait le recruter définitivement, mais un prêt reste également une possibilité. Selon Transfermarkt, le Japonais est actuellement valorisé à 850.000 euros.

À la recherche de créativité

Mesurant 1,70 m, Araki évolue principalement comme milieu offensif. Son profil est comparé à celui de Ryotaro Ito, qui a quitté Saint-Trond cet été. L'intérêt des Canaris s'explique donc facilement, le club recherchant un joueur capable d'apporter de la créativité et de l'accélération entre les lignes.

Le Japonais évolue actuellement sous les couleurs des Kashima Antlers en J1 League. En 2024, il avait été prêté au FC Tokyo afin d'engranger du temps de jeu et de l'expérience. Sur la scène internationale, il a porté les couleurs de plusieurs sélections de jeunes du Japon, sans encore connaître de première sélection avec l'équipe nationale.

Un effectif à étoffer pour l'Europe

Saint-Trond ne vit pas une préparation estivale comme les autres. Les Canaris se sont qualifiés pour une compétition européenne la saison dernière et doivent donc renforcer leur effectif, tant en qualité qu'en quantité.

Plusieurs joueurs ont également quitté le club, obligeant la direction à recruter à différents postes. Araki pourrait représenter un renfort important, notamment grâce à sa polyvalence sur les postes offensifs.

Le transfert n'est pas encore totalement bouclé, mais tout indique que le Japonais pourrait rapidement rejoindre le Limbourg. Une fois sa visite médicale passée avec succès, Saint-Trond pourra finaliser l'opération. Les prochains jours devraient permettre de connaître la date de son arrivée en Belgique et de sa signature officielle.

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