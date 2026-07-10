Présenté par Mons, il rejoint finalement Charleroi : "Un manque de respect"

Nicolas Baccus
Nicolas Baccus, journaliste football
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Présenté par Mons, il rejoint finalement Charleroi : "Un manque de respect"
Photo: © photonews
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Présenté ce mercredi soir devant les supporters comme nouveau préparateur physique du RAEC Mons, Philip Garvo a finalement décidé de démissionner pour rejoindre le Sporting de Charleroi. Une décision qui surprend les Dragons.

"Le club a appris avec stupéfaction ce jeudi qu’il s’était déjà engagé avec les Zèbres au moment de sa présentation", a écrit le RAEC Mons dans un communiqué publié sur ses réseaux sociaux.

Le RAEC Mons se montre étonné et pointe un manque de respect

Une situation totalement incroyable qui étonne beaucoup le club : "Le RAEC Mons ne peut cacher son étonnement face à cette décision et aux procédés utilisés, d’autant que le Sporting de Charleroi savait que Philip Garvo était contractuellement lié à notre club."

"Pour rappel, Philip Garvo évoluait au sein d’un club polonais avant que le RAEC Mons ne le recrute pour intégrer son staff. À aucun moment, il ne nous a fait part de son envie de rejoindre Charleroi. L’Albert reste pleinement convaincu de ses valeurs et considère que ce dossier aurait dû être mené avec davantage de respect entre clubs", a conclu le RAEC Mons.

Le club montois va désormais devoir trouver une solution alors que le début de saison approche à grands pas. Un nouveau préparateur physique devrait prochainement être désigné.


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