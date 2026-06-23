Intérêt pour un ex-Rouche et un ancien Diablotin mis de côté par Cesc Fàbregas à Côme

Loïc Woos
Loïc Woos, journaliste football
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Intérêt pour un ex-Rouche et un ancien Diablotin mis de côté par Cesc Fàbregas à Côme
Photo: © photonews

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Des têtes connues pour les suiveurs du football belge pourraient quitter Côme cet été. Ignace Van der Brempt n’entre plus dans les plans de son entraîneur, Cesc Fàbregas, tandis que Mergim Vojvoda jouit de l’intérêt de Monza, promu en Serie A.

International espagnol à 110 reprises, membre de l’équipe ayant réalisé le mythique triplé Euro 2008 - Coupe du monde 2010 - Euro 2012, Cesc Fàbregas est l’entraîneur de Côme, en Serie A, depuis juillet 2024.

Un club où il est initialement arrivé comme actionnaire en 2022 et où il a terminé sa carrière professionnelle, avant de prendre la tête de l’équipe U19, puis d’assister Osian Roberts sur le banc de l’équipe première avant d’être intronisé au poste de T1 suite au départ de ce dernier.

Une première expérience dans un nouveau rôle qui s’avère prometteuse pour Cesc Fàbregas, quatrième de Serie A la saison dernière et qualifié pour la prochaine édition de la Ligue des Champions. Ambitieux, Côme n’a terminé qu’à cinq longueurs de la deuxième place du Napoli et voudra à nouveau jouer un rôle important dans la course aux places européennes la saison prochaine.

Ignace Van der Brempt et Mergim Vojvoda sur le départ de Côme ?

Au bord du célèbre lac, l’ancien joueur d’Arsenal, du FC Barcelone, de Chelsea, de Monaco et donc de Côme a son mot à dire sur le recrutement du club et a identifié au moins un joueur qu’il ne veut plus dans son noyau la saison prochaine : notre compatriote Ignace Van der Brempt, selon les informations du journaliste italien Nicolo Schira.

Arrivé en provenance de Salzbourg l’été dernier contre cinq millions d’euros, l’ancien Diablotin du Club de Bruges a pris part à vingt rencontres de championnat cette saison, pour une petite dizaine de titularisations seulement. Cantonné à un rôle de remplaçant en fin de saison, Ignace Van der Brempt ne ferait donc plus partie des plans de Cesc Fàbregas et pourrait déjà se trouver un nouveau club, malgré un contrat courant jusqu’en 2028.

Il pourrait ne pas être la seule tête connue, pour nous suiveurs du football belge, à quitter Côme cet été. En effet, le même Nicolo Schira ajoute que le club de Monza aurait montré un intérêt certain pour Mergim Vojvoda, passé par le Standard, Saint-Trond et Mouscron, qui a pris part à trente matchs de Serie A cette saison, dont quinze dans la peau d’un titulaire. Le club de la famille Berlusconi vient de remonter en Serie A à l’issue des barrages.

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