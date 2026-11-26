L’entraîneur du LOSC, Davide Ancelotti, était évidemment ravi ce mercredi soir après la victoire de son équipe face au Bayern Munich (2-1) en Ligue des Champions. En conférence de presse avant la rencontre, il avait pris la parole à propos du Diable Rouge, qu’il n’avait pas hésité à encenser.

Nathan Ngoy a livré une énorme prestation face au Bayern Munich. Passeur décisif, le Diable Rouge a également été élu homme du match.

Davide Ancelotti avait déjà montré qu’il était pleinement conscient du potentiel du défenseur belge avant cette rencontre : "Il est en train de progresser. On l'a déjà vu dans des matchs de très haut niveau. Il donne pas mal de certitudes."

"Il est dans un bon moment", avait-il souligné. Des propos que Nathan Ngoy a confirmés par cette prestation, qui restera assurément l’un de ses matchs de référence.

Un leadership de plus en plus affirmé

Le technicien italien avait notamment mis en avant sa confiance : "Il est en confiance, ce qui l'aide aussi pour parler un peu plus sur le terrain, pour avoir ce leadership dont l'équipe a besoin derrière."

Davide Ancelotti a également pris la parole en conférence de presse après la victoire face au Bayern Munich. Il a été interrogé sur le but d’Ayase Ueda, où Nathan Ngoy a été passeur décisif. Mais l’entraîneur italien s’est surtout attardé sur l’attaquant japonais.



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"Ce but, c’est le genre de but de quelqu’un qui sait où sont exactement les buts. C’est le même but qu’il voulait faire contre Lyon l’autre jour. Aujourd’hui, il a réussi. C’est quelqu’un qui n’a pas besoin de beaucoup d’opportunités pour marquer, et c’est très important pour nous, parce que les matchs sont très serrés à chaque fois."