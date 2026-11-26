Le groupe de la Belgique à l'Euro Espoirs 2027 est connu. Les Diablotins affronteront l'Allemagne, les Pays-Bas et la Norvège.

La Belgique figurait dans le quatrième et dernier chapeau parmi les 16 nations qualifiées pour cet Euro Espoirs. Le premier chapeau était composé de l'Espagne, de l'Allemagne, de l'Angleterre et du Portugal, le deuxième de la France, de l'Italie, des Pays-Bas et de la Croatie, et le troisième de la Pologne, de la Grèce, de la Finlande et de la Norvège.

Les Diablotins étaient placés dans le même chapeau que la Tchéquie, la Serbie et l'Albanie. Ils étaient donc assurés d'affronter un adversaire issu de chacun des trois premiers chapeaux.

Le tournoi se tiendra du 16 juin au 3 juillet 2027. La Belgique avait décroché sa qualification après un match nul face au Danemark (0-0) le 6 octobre dernier. Les Diablotins avaient terminé à la première place de leur groupe, avec un point d'avance sur l'Autriche.

Un tirage compliqué pour les Diablotins

C'est donc finalement l'Allemagne, les Pays-Bas et la Norvège que la Belgique affrontera dans le groupe D. De belles affiches seront ainsi au rendez-vous pour les Diablotins, qui n'ont cependant pas hérité d'un tirage facile.



Les deux premiers de chaque groupe se qualifieront pour les quarts de finale.