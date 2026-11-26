La première partie de soirée de Coupe d'Europe a plutôt bien réussi aux Diables Rouges. Diego Moreira et Maxim De Cuyper ont tous deux trouvé le chemin des filets.

L'AC Milan s'est imposé 2-4 sur la pelouse de l'Olympiakos en Europa League. Diego Moreira a inscrit le dernier but de la rencontre après la remontée de l'AC Milan de 2-0 à 2-3.

À la 90e+5 minute de jeu, il a été bien servi par Christian Pulisic sur une contre-attaque. Le Diable Rouge a parfaitement conclu à ras de sol depuis l'entrée de la surface de réparation.

Maxim De Cuyper buteur avec Brighton

Brighton, de son côté, affrontait le CS Universitatea Craiova en Conference League. Les Seagulls se sont largement imposés sur le score de 4-0 grâce notamment à un but de Maxim De Cuyper (33e).

Le Belge a planté le second but de la rencontre. L'ancien Brugeois a profité d'une mauvaise passe adverse pour récupérer le ballon et tenter sa chance des 25 mètres. Il a parfaitement conclu à ras de sol, sur le côté droit du but.

Olympiakos – AC Milan : 2-4





Buteurs : Maignan (31e, c.s.c.), Jota Silva (49e) ; Hutchinson (56e), Cissé (63e), Pulisic (71e), Moreira (90e+5).

Brighton – Universitatea Craiova : 4-0

Buteurs : Osman (3e, 63e), De Cuyper (33e), Kostoulas (61e).

Maxim De Cuyper blijft maar scoren! 🔥🇧🇪 https://t.co/nIgzpaXlGT — Play Sports (@playsports) November 26, 2026