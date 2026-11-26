Peter Schmeichel, véritable légende de Manchester United (1991-1999), s’est exprimé à propos de Senne Lammens après sa prestation décevante face au Sporting. L’ancien gardien danois pense que le Diable Rouge manque de confiance.

Senne Lammens a vécu une soirée très compliquée ce mercredi en Ligue des Champions face au Sporting (2-2). Tout avait pourtant bien commencé pour le Diable Rouge, qui avait repoussé un penalty de Luis Suárez (30e). Mais quelques instants plus tard, il a provoqué un nouveau penalty en commettant une faute sur une sortie mal maîtrisée (32e). Cette fois, le penalty a été transformé (33e).

Le Diable Rouge a également commis une énorme erreur permettant au Sporting Portugal d’égaliser (80e, 2-2). Il a relâché un ballon aérien qui semblait pourtant relativement facile à capter, qui a permis ainsi à Luis Suárez de marquer son deuxième but de la soirée.

Une perte de confiance depuis la Coupe du monde ?

Peter Schmeichel pense que son match contre l’Espagne lors de la Coupe du monde est un tournant négatif : "Je ne sais pas si vous vous souvenez de la Coupe du monde, lorsqu'il a affronté l'Espagne et commis une petite erreur."

"Merino avait marqué et la Belgique avait été éliminée. J'ai le sentiment qu'il a perdu un peu de confiance à la suite de cette erreur et qu'il ne s'en est jamais vraiment remis", a-t-il ajouté au micro de CBS.

Un nouvel entraîneur des gardiens pour relancer Senne Lammens ?

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L’arrivée d’un nouvel entraîneur des gardiens pourrait toutefois avoir un impact positif sur Senne Lammens, selon Peter Schmeichel : "Mauricio Pochettino est arrivé avec son propre staff. Cela signifie qu'il a également amené un nouvel entraîneur des gardiens et que c'est peut-être quelque chose qui pourrait lui permettre de retrouver son niveau."