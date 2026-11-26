Nathan Ngoy a vécu une belle soirée ce mercredi en Ligue des Champions. Passeur décisif et élu homme du match lors de la victoire de Lille face au Bayern Munich de Vincent Kompany (2-1), le défenseur belge a également été mis à l'honneur par l'UEFA ce jeudi.

Ce jeudi, l'UEFA a dévoilé son équipe type de la semaine en Ligue des Champions. Nathan Ngoy y figure et est même le seul Belge à avoir été retenu. L'ancien défenseur du Standard côtoie des stars du football mondial comme Kylian Mbappé, Jude Bellingham ou encore Alisson Becker.

Nathan Ngoy décisif face au Bayern Munich

Ce mercredi soir, Lille était mené 0-1 à la pause à la suite d'un but de Dayot Upamecano. Au retour des vestiaires, la rencontre a toutefois complètement basculé. Nathan Ngoy a joué un rôle important dans ce retournement de situation, en étant à l'origine de l'égalisation lilloise.

À la 62e minute de jeu, le défenseur belge s'est projeté vers l'avant avant de servir Ayase Ueda. L'attaquant japonais n'a pas tremblé et a permis aux Dogues de revenir à hauteur des Bavarois.

Quelques minutes plus tard, Aleksandar Pavlovic a marqué contre son camp, permettant à Lille de prendre l'avantage (2-1). Les Français n'ont ensuite plus lâché leur avantage.

Nathan Ngoy aux côtés des plus grandes stars européennes

Élu homme du match par l'UEFA, Nathan Ngoy n'est pas passé inaperçu. Sa présence dans l'équipe type de la semaine en Ligue des Champions vient une nouvelle fois récompenser sa prestation face au géant allemand.



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Le défenseur belge est d'ailleurs en très bonne compagnie. Outre Kylian Mbappé et Jude Bellingham, Nicolò Barella, Rayan Cherki et Anthony Gordon figurent également dans ce onze.