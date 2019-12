Le Hertha Berlin de Boyata et Lukebakio tient le Borussia M'gladbach en échec

Le Borussia se déplaçait à Berlin pour le compte de la 17e journée de Bundesliga.

Le Hertha de Boyata et Lukebakio (tous deux titulaires) accueillait la révélation de la saison, qui était sous pression et devait s'imposer suite à la victoire du RB Leipzig sur Augsbourg.

Toutefois, au terme d'un match engagé le Borussia n'est pas parvenu à faire pencher la balance en sa faveur et n'a pas fait mieux qu'un score nul et vierge, face à une formation accrocheuse et physique.

Au classement, le Herta reste 12e alors que le Borussia voit filer le RB Leipzig en tête et surtout le Bayern revenir à deux points.