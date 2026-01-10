Franky Van der Elst est impressionné : "C'est déjà le coup le plus fort de ce mercato"

Le transfert de Kaye Furo à Brentford en Premier League suscite de vives réactions. Franky Van der Elst a également donné son avis sur le départ du jeune talent belge.

Le consultant est impressionné : "C’est déjà le coup le plus fort de ce mercato, et il n’a que trois jours !" Il souligne au micro du Nieuwsblad la visibilité que Kaye Furo a gagnée grâce à la Challenger Pro League, la Youth League et les équipes nationales jeunes.

Il rappelle cependant que l’attaquant a très peu joué avec l’équipe première : "Son départ pour une telle somme, c’est vraiment incroyable." L'ancien Diable Rouge replace la situation dans un contexte plus large, en rappelant que d’autres joueurs peu utilisés étaient déjà partis.

Franky Van der Elst évoque également l’entrée en jeu de Kaye Furo contre Saint-Trond, où le jeune attaquant a marqué et a frappé sur le poteau : "Kaye Furo est un bel athlète, grand, qui bouge facilement et sait bien se projeter en profondeur."

"Dix millions d’euros pour un joueur du centre de formation… il faut accepter cela." Le club encaisse ainsi une somme importante pour un joueur qui n'a pas encore fait ses preuves avec l'équipe première.

Franky Van der Elst prudent

Franky Van der Elst reste prudent quant au futur de Kaye Furo, soulignant la pression et les incertitudes liées à ce type de transfert : "Beaucoup de choses vont arriver pour ce garçon. Cela pourrait aussi être le début d’un long parcours d’adaptation."



Il espère que Kaye Furo aura rapidement des opportunités dans son nouveau club, tout en rappelant que la concurrence sera présente : "Espérons pour lui qu’il intègre rapidement l’équipe première, mais Thiago est bien sûr devant lui."