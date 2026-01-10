🎥 Un jeune talent formé à Anderlecht déjà décisif avec son nouveau club

Les clubs de JPL poursuivent leur préparation sous le soleil à l'occasion de cette trêve hivernale.

Westerlo a choisi la Turquie et le soleil d'Antalya pour son stage d'hiver. Ce vendredi, les Campinois disputaient deux matchs amicaux. Contre Basaksehir, actuel septième du classement de la première division turque, la partie s'est soldée sur le score de 1-1.

Fernand Gouré, qui n'a pratiquement pas joué cette saison, a marqué le but égalisateur pour la formation belge. A l'assist, on retrouvait un nouveau venu du côté des Campinois. En effet, Naoufal Bohamdi-Kamoni s'est illustré avec ses toutes nouvelles couleurs en délivrant la passe décisive.

La toute jeune recrue de 18 ans, arrivée il y a quelques jours des RSCA Futures, a immédiatement fait bonne impression avec sa superbe passe décisive. Plus tard dans la journée, l'équipe entrainée par Issame Charaï s'est inclinée 2-0 face à Kasimpasa, qui occupe actuellement la quatorzième place du championnat turc.