Jackpot en vue pour La Gantoise ? Après Barcelone, des écuries de Serie A à l'affût

Aernout Van Lindt
Chafik Ouassal et Aernout Van Lindt
| Commentaire
Jackpot en vue pour La Gantoise ? Après Barcelone, des écuries de Serie A à l'affût
Avec le départ d'Omri Gandelman et Dante Vanzeir, La Gantoise pourrait à nouveau passer à la caisse pour un autre de ses Buffalos.

L'intérêt pour Samuel Kotto ne cesse de croître. Après avoir attiré l'attention du FC Barcelone, qui souhaiterait cependant le voir à l'œuvre à plusieurs reprises dans les prochains temps avant de prendre une décision, d'autres clubs sont à l'affût.

En effet, il suscite désormais l'intérêt de clubs italiens également. Plusieurs ont déjà manifesté leur intérêt pour lui, le joueur est plus que jamais dans le viseur d'écuries de Serie A.

Le joueur a fait forte impression lors de la Coupe d'Afrique des nations, ce qui a fait beaucoup parler de lui. Selon plusieurs sources italiennes dont Sportitalia ou encore Viola News, la Fiorentina, l'Udinese et le Genoa souhaiteraient le recruter, mais il est possible qu'il y en ait d'autres à l'affût.

Selon Transfermarkt, la valeur marchande de Kotto s'élève à environ un million d'euros mais on se doute que le club belge demandera bien plus pour sa pépite.

Transfert hivernal ou estival ?


Barcelone pourrait bien avoir besoin de renforts en défense dès cet hiver tout en préparant l'avenir. Ce sera donc au club Buffalo de peser le pour et le contre. À ce jour, aucune offre concrète n'a été faite pour le défenseur central, mais les Buffalos semblent prêts à céder en cas d'offre intéressante.

