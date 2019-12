Chelsea se loupe à nouveau à la maison, débuts différents pour Arteta et Ancelotti

Ce Boxing Day fut particulièrement pauvre en buts, mais les résultats ne sont pas moins intéressants.

Quatre jours après sa belle victoire à Tottenham, Chelsea a déçu. Une fois de plus à Stamford Bridge, l'ancienne grande forteresse. C'était face à Southampton, qui a tout de même retrouvé des ailes depuis quelques semaines. C'est le tout jeune Obafemi qui a ouvert le score à la demi-heure d'une bonne frappe dans le coin gauche, après avoir battu trop facilement Zouma.

Lampard avait réagi à la mi-temps en sortant le Français pour délaisser sa défense à trois et placer Mount. Sans succès. Redmond a signé le break avant le dernier quart d'heure, Michy Batshuayi n'aura pas été utilisé de la rencontre. Tottenham revient donc déjà à trois points. Sheffield n'en a pas profité avec un partage 1-1 face à Watford et laisse les Spurs à la 5e place.

Arsenal comme Everton évoluaient pour la première fois avec leur nouvel entraîneur. Ça s'est bien passé pour les Toffees d'Ancelotti, avec un succès 1-0 contre Burnley grâce au but de Calvert-Lewin. Moins pour les Gunners d'Arteta, qui ont tout de même sauvé un point par Aubameyang après avoir vu Gosling ouvrir le score pour Bournemouth avant le repos.

En bas de classement, Aston Villa, sans Bjorn Engels, sur le banc, a signé un succès très important face à Norwich. Le dernier champion de Championship n'a pu répondre au but de Hourihane et voit depuis la dernière place le danger se préciser à mi-saison.

West Ham ne compte maintenant plus qu'un point d'avance sur la zone rouge avec la nouvelle défaite enregistrée à Crystal Palace. Les équipiers de Benteke étaient menés sur un but de Snodgrass, mais Kouyaté et Jordan Ayew ont inversé la tendance sur le fil. Le revers de trop pour Manuel Pellegrini?