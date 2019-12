Un point âprement disputé : "C'était de la bagarre plutôt que du football"

Sur la pelouse du Bosuil, où les duels étaient nombreux, revoir Peter Zulj - excellent contre Genk - dans l'entrejeu n'était pas une surprise. L'Autrichien reconnaît que le match contre l'Antwerp était très physique.

Sans surprise, Antwerp - Anderlecht aura été un match où les duels ont eu leur importance - sans jamais, et c'est important de le souligner, que les esprits s'échauffent vraiment. "Nous n'avons pas joué du beau football aujourd'hui", reconnaît Peter Zulj après le match. "Mais on s'est bien battus, on a été aux duels. C'était un match difficile".

L'Autrichien avait mis le bleu de travail pour éviter de perdre la bataille du milieu de terrain. "C'était de la bagarre plutôt que du football. Parfois, ça arrive. On préfère tous jouer au ballon, mais il faut savoir aller au combat aussi, se battre pour l'équipe. Car si tu perds les duels dans ce genre de match, tu le perds", estime Zulj.

Reste un sentiment partagé : un point au Bosuil, la bonne affaire ... dans d'autres circonstances. Mais pas dans la situation du RSCA, qui reste à 7 points du top 6. "On vient toujours pour gagner. Mais on se satisfait de ce point aujourd'hui car dans le contenu, ce n'était pas bon. C'était un match difficile, à l'extérieur", souligne Zulj.

"Oui, en gagnant les duels dans notre rectangle puis en se projetant vite vers l'avant, on pouvait se créer des situations et ça a été le cas parfois, mais il a manqué le dernier geste. Cela dit, un 4/6 contre deux grosses équipes pour terminer l'année, c'est plutôt bien", conclut l'Anderlechtois.