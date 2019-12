La toute première rose de la carrière de Frank Tsadjout: "Ma famille était dans le stade"

L'attaquant Carolo avait au moins deux bonnes raisons de sourire après la large victoire du Sporting contre Ostende.

En plus de la victoire, Frank Tsadjout est monté au jeu et il en a profité pour débloquer son compteur avec Charleroi. "Mon tout premier but chez les pros", se réjouit le jeune attaquant, qui a su choisir son moment pour planter la première rose de sa carrière: "Toute ma famille est venue pour les fêtes et était dans le stade, j’ai pu fêter ce but avec eux, donc c’était vraiment spécial."

Un but qui va en plus faire du bien au moral de ce jeune joueur de 20 ans, prêté par le Milan AC. Barré par Kaveh Rezaei et Shamar Nicholson, Frank Tsadjout doit se contenter d’un maigre temps de jeu depuis son arrivée.

26 minutes à peine depuis le début de la saison. Mais il ne s’en fait pas. "Je suis jeune et je sais que je manque d’expérience", confie-t-il. "En plus, l’équipe tourne à merveille... On ne change pas une équipe qui gagne, mais je bosse pour être prêt quand le coach fait appel à moi."

Et il va tout donner pour grappiller d’autres minutes en 2020: "J’espère aller chercher plus de temps de jeu", confirme l’attaquant italo-camerounais. "Mais je ne me mets pas la pression. Je sais que si je continue à travailler, mon heure viendra..."