Alex Czerniatynski pas inquiet concernant le Standard : "Les Rouches restent un sérieux candidat au titre!"

Jeudi dernier, le Standard s'était incliné à domicile contre La Gantoise (0-1), un sixième match de suite sans victoire pour les Liégeois. Mais cela n'est pas très alarmant aux yeux d'un ancien du club.

Le Standard de Liège n'a plus gagné depuis six rencontres. Son dernier succès remontant au 4 décembre lors des huitièmes de finale de la Coupe de Belgique contre Rebecq (3-0). Les Rouches ont ensuite partagé l'enjeu à Mouscron (2-2), contre Arsenal (2-2) et Anderlecht (1-1), avant de s'incliner contre l'Antwerp (1-3 en quarts de finale de la Coupe), à Waasland-Beveren (2-1) et face à La Gantoise (0-1) juste avant la trêve hivernale.

Néanmoins cette mauvaise série n'est pas inquiétante aux yeux d'Alex Czerniatynski. "Le Standard a dû faire face à de nombreuses absences avec plusieurs blessés et suspendus durant ce mois de décembre. Ce n'est jamais évident surtout quand les rencontres s'enchaînent aussi vite", explique l'ancien attaquant du club liégeois.

"Puis au vu des dernières rencontres, il y a aussi un manque de chance. Les Rouches sont dans le creux, cela arrive à toutes les équipes durant une saison. Le Club de Bruges est peut-être la seule formation à y avoir échappé durant cet exercice. Donc il ne faut pas dramatiser concernant cette spirale négative du Standard. Michel Preud'homme va réagir et les joueurs aussi. Cette trêve va leur faire le plus grand bien avant de faire leur retour en 2020. Le Standard reste un sérieux candidat au titre!", a conclu Alex Czerniatynski.