Le Brugeois Amadou Sagna sera envoyé à Ostende dans la semaine

C'était déjà prévu depuis quelques heures, on en a maintenant la confirmation : le jeune sénégalais acheté par le Club de Bruges cet été sera envoyé à Ostende cette semaine. Il y restera jusqu'à la fin de la saison.

La presse flamande, Het Laatste Nieuws en tête, a confirmé l'information et donné plus de précisions ce jeudi après-midi. Le jeune sénégalais de 20 ans sera bel et bien envoyé au KVO jusque-là fin de la saison. En revanche, la clause ne comprend aucune option d'achat.

Cela arrange bien les trois parties : Sagna cherche du temps de jeu qu'il n'a pas encore eu cette année. Le Club de Bruges voudrait qu'il acquière de l'expérience dans notre championnat. Et le KVO, en problèmes financiers, est plus intéressé par des prêts que des transferts.