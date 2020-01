Le Cercle de Bruges envoie un message clair à un de ses attaquants

Le club recherche pourtant des joueurs expérimentés pour sauver sa peau en D1A, mais aurait décidé de se séparer de l'un des joueurs les plus expérimentés de son noyau.

Idriss Saadi n'accompagne pas le Cercle en stage cet hiver, un message on ne peut plus claire lancé par le club à son joueur arrivé cet été. Mais l'attaquant de 27 ans n'a pas convaincu et peut donc se trouver une nouvelle équipe come l'indique Het Laatste Nieuws. L'ancien Courtraisien Saadi était arrivé en prêt de Strasbourg et a marqué trois buts en seize rencontres cette saison.

Désormais, le Cercle tente le pari difficile d'attirer Jelle Vossen, une grosse pointure pour le Cercle, mais qui ne joue pas dans son club.