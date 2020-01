Un ancien d'Anderlecht s'emballe : "De Bruyne Ballon d'Or !"

KDB peut espérer dépasser le record impressionnant d'une vieille connaissance des Diables Rouges, Thierry Henry (20 assists en 2002-2003). Les prestations de Kevin De Bruyne ne laissent personne indifférent, y compris l'ancien joueur du RSC Anderlecht Sacha Kljestan : "La qualité et la précision de cet assist sont incroyables", souligne l'Américain au sujet du caviar donné par le Belge à Gabriel Jesus. "KDB Ballon d'Or !".

The quality and precision of this assist is unbelievable. KDB for Ballon d’Or. https://t.co/7MqPSfLM54