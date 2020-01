Un ancien gardien de Bruges en route pour la MLS

Il n'a pas vraiment eu l'occasion de laisser un souvenir impérissable aux supporters du Club de Bruges.

Kenneth Vermeer va quitter l'Europe dans les prochaines semaines. Selon les médias néerlandais, le gardien de 34 ans va quitter Feyenoord pour le Los Angeles FC et la MLS.

À une époque où Bruges se cherchait encore un gardien, Kenneth Vermeer est passé entre les perches des Blauw en Zwart. Intronisé gardien numéro 1 par Ivan Leko en fin de saison 2017-2018, le Néerlandais, blessé, avait finalement dû laisser sa place durant les playoffs 1, avant de retourner à Feyenoord..

Un an et demi plus tard, le portier néerlandais a retrouvé une place de titulaire dans les buts de Feyenoord. Ses performances lui ont même permis de retrouver grâce aux yeux du sélectionneur néerlandais: il avait été retenu par Ronald Koeman pour la Nations League et les dernières rencontres de qualification pour l'Euro 2020.